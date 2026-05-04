«C’est bon, ça me saoule», quand Paul Pogba a pensé à stopper sa carrière !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Paul Pogba a vu sa carrière prendre une tournure surprenante en 2023, lorsqu’il a écopé d’une longue suspension pour dopage. Le début d’une longue traversée du désert, qui semble même avoir poussé le milieu de terrain français à envisager le pire, avec un arrêt de sa carrière.

On se souvient encore de son explosion sous les couleurs de la Juventus, où encore son titre de Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France. Mais cette partie de la carrière de Paul Pogba semble désormais être très loin. Pour preuve, le 2 mai dernier il a fêté sa première titularisation avec l’AS Monaco, une première depuis le 14 mai 2023.

« Franchement, il y a des moments où je disais "vas-y, c’est bon ça me saoule" » Entre ces deux dates le milieu de terrain a tout vécu, surtout des moments extrêmement compliqués, comme il l’a avoué lors d’un échange avec son ancien coéquipier Adil Rami. « Si je me suis dit que c’était fini pour moi à un moment ? Franchement, il y a des moments où je disais "vas-y, c’est bon ça me saoule", parce que je faisais tout, mais ça ne s’arrêtait pas. Je me demandais ce que je devais faire de plus pour éviter tout ça… » a expliqué Paul Pogba, au micro de Ligue 1+.