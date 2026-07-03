Mercato - L’OM obligé de vendre plein de joueurs : Voilà la réaction de Bruno Génésio !

Malgré une situation financière délicate qui oblige l'OM à vendre rapidement plusieurs joueurs afin d'éviter des sanctions de la DNCG, Bruno Genesio a décidé de relever le défi au poste d’entraîneur. Et selon les révélations d’Eric Di Meco, cette situation pour le moins délicate avec le mercato n’a atteint la motivation de Genesio…
L'arrivée de Bruno Genesio intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour l'OM. Le club phocéen doit rapidement alléger sa masse salariale et réaliser plusieurs ventes importantes pour satisfaire les exigences de la DNCG. Un chantier qui pourrait forcément avoir un impact sur la qualité de l'effectif mis à la disposition du nouvel entraîneur de l’OM…
« Il est prêt à relever le défi »
Pourtant, comme l’a révélé Éric Di Meco sur RMC, cette situation n'a pas refroidi l'ancien coach de Rennes et de Lille d’accepter ce challenge à l’OM : « Ça a traîné pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète. Mais la bonne nouvelle c’est que même si ça a traîné, Bruno est là et il a signé. Ça veut dire que malgré tout, il est déterminé à entraîner ce club et il connaît les tenants et les aboutissants. C’est-à-dire que le club sera obligé de vendre des joueurs, que l’effectif sera peut-être un peu moins glamour... mais il est prêt à relever le défi », a expliqué l'ancien défenseur de l’OM.
« J’ai un peu discuté avec Genesio… »
Di Meco précise également avoir échangé directement avec Bruno Genesio sur cette mission qui l’attend à l’OM : « Je l’ai croisé à midi, je le connais bien puisqu’on a joué contre. J’ai un peu discuté avec lui et franchement... tout d’abord je l’ai trouvé conscient du boulot qui l’attendait, des exigences du club et surtout, du challenge sportif. Je l’ai trouvé très serein. Et je trouve que sa personnalité très calme, ça ne peut être que mieux dans ce club qui a souvent vécu dans l’hystérie. On sait aujourd’hui que la gestion de De Zerbi a rendu fou un peu tout le monde, donc un peu de calme... je pense que les gens comprendront. » Une sérénité qui pourrait rapidement devenir l'un des principaux atouts de Bruno Genesio dans un environnement où la pression est permanente à l’OM, surtout en cette période de mercato agité…