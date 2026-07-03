Mercato - L’OM obligé de vendre plein de joueurs : Voilà la réaction de Bruno Génésio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré une situation financière délicate qui oblige l'OM à vendre rapidement plusieurs joueurs afin d'éviter des sanctions de la DNCG, Bruno Genesio a décidé de relever le défi au poste d’entraîneur. Et selon les révélations d’Eric Di Meco, cette situation pour le moins délicate avec le mercato n’a atteint la motivation de Genesio…

L'arrivée de Bruno Genesio intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour l'OM. Le club phocéen doit rapidement alléger sa masse salariale et réaliser plusieurs ventes importantes pour satisfaire les exigences de la DNCG. Un chantier qui pourrait forcément avoir un impact sur la qualité de l'effectif mis à la disposition du nouvel entraîneur de l’OM…

« Il est prêt à relever le défi » Pourtant, comme l’a révélé Éric Di Meco sur RMC, cette situation n'a pas refroidi l'ancien coach de Rennes et de Lille d’accepter ce challenge à l’OM : « Ça a traîné pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète. Mais la bonne nouvelle c’est que même si ça a traîné, Bruno est là et il a signé. Ça veut dire que malgré tout, il est déterminé à entraîner ce club et il connaît les tenants et les aboutissants. C’est-à-dire que le club sera obligé de vendre des joueurs, que l’effectif sera peut-être un peu moins glamour... mais il est prêt à relever le défi », a expliqué l'ancien défenseur de l’OM.