Mercato - L'OM annonce la fin avec Medhi Benatia : Qui doit le remplacer ?

La rédaction

Medhi Benatia va dire stop, cela a été officialisé en fin de semaine dernière par le propriétaire Frank McCourt. A l'OM, un nouveau directeur sportif va être nommé pour prendre la place du dirigeant une fois la saison terminée. Les premières rumeurs circulent déjà dans la presse, mais quel est le bon choix pour l'Olympique de Marseille ? C'est notre sondage du jour !

Une année 2026 qui équivaut aux désillusions pour l'Olympique de Marseille. Que ce soit sur le terrain avec une élimination prématurée dès la phase de saison régulière de Ligue des champions et en 1/4 de finale de Coupe de France ou bien sur le plan institutionnel, tout change. Roberto De Zerbi a cédé sa place à Habib Beye. Pablo Longoria a été remplacé par Stéphane Richard. Qu'en sera-t-il de Medhi Benatia ? Son départ est déjà programmé bien que Frank McCourt soit parvenu à le convaincre de rester jusqu'à la fin de saison. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », expliquait le propriétaire de l'OM au Journal du Dimanche dernièrement.

🚨 La réponse ironique de Mathieu Bodmer 🇫🇷 sur une possible arrivée à l’OM ❌🎙️ :



« 𝗢𝗨𝗜 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗦𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧. 🤣 »



Bodmer a ajouté que cette rumeur “𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻 𝗰𝗮𝘀 𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗿𝗲́𝗱𝗶𝗯𝗹𝗲”.



(Paris… pic.twitter.com/x1fgdzaxGZ — BeFootball (@_BeFootball) April 13, 2026

«Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique» Vendredi dernier se déroulait la conférence de presse de présentation de Stéphane Richard. Présent, Frank McCourt officialisait le départ de Medhi Benatia pour la fin de saison. « Je vais juste répéter ce que j’ai déjà dit. Ça se base sur la conversation, sur les conversations que j’ai eues directement avec Medhi. Medhi était prêt à partir plus tôt. Je l’ai appelé. Je lui ai demandé de venir pour qu’on puisse parler directement ensemble. Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté de le faire, mais il a dit "Boss, je finis à la fin de la saison". Je lui ai dit "D’accord, ok, affaire conclue". C’est l’accord que Medhi et moi avons. Et c’est ce que m’a dit Medhi, ce qu’il m’a demandé, ce que j’ai accepté. Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique ». Qui pour prendre la place de Benatia à un poste de directeur du football ou de directeur sportif ? La Provence a dressé une liste de quatre pistes potentielles à l'instant T. Un premier échec avec Florent Ghisolfi qui aurait décliné afin de poursuivre son aventure à Sunderland.