Mercato - PSG : «Ça ne marche pas», un avertissement est lancé pour les prochains transferts !

Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale va très certainement chercher à renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, notamment afin de ne plus être en difficulté en cas de pépin physique. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont toutefois reçu un avertissement pour les prochains transferts.
Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le club de la capitale entendrait étoffer son effectif afin d’avoir plusieurs options en cas de blessure. Les Rouge-et-Bleu exploreraient donc déjà quelques pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines.
Le PSG multiplie les pistes sur le mercato
En effet, le PSG serait intéressé par les services de plusieurs joueurs. Karim Coulibaly (Werder Bremen), Joel Ordonez (Club Brugge), Morgan Rogers (Aston Villa), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Enzo Fernandez (Chelsea), tous seraient dans le viseur des champions d’Europe 2025. Luis Campos aimerait renforcer l'effectif de Luis Enrique dans tous les secteurs. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont toutefois reçu un avertissement assez clair pour leurs prochains transferts.
«Attention, gardez votre groupe, renforcez le»
« Ils ne faut pas qu’ils fassent trop les durs avec Dembélé et compagnie, parce que tu sais ce que tu as maintenant mais tu ne sais pas ce que tu auras derrière. Parce que des recrues comme Kvaratskhelia... Le problème avec ces mecs-là, c’est qu’ils ont l’impression qu’à chaque fois qu’ils vont recruter un mec, ça va faire la même opération qu’avec Kvaratskhelia. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas, ça. Donc attention, gardez votre groupe, renforcez le » a confié Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC. Le PSG est prévenu. Il va falloir cibler les bons profils sur le mercato cet été pour espérer renforcer convenablement le groupe pour la saison prochaine.