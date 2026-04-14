Mercato - PSG : «Ça ne marche pas», un avertissement est lancé pour les prochains transferts !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale va très certainement chercher à renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, notamment afin de ne plus être en difficulté en cas de pépin physique. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont toutefois reçu un avertissement pour les prochains transferts.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le club de la capitale entendrait étoffer son effectif afin d’avoir plusieurs options en cas de blessure. Les Rouge-et-Bleu exploreraient donc déjà quelques pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines.

Mercato - PSG : Une décision est prise pour Ousmane Dembélé, l'annonce à Paris ! https://t.co/cnC0RULTMv — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato En effet, le PSG serait intéressé par les services de plusieurs joueurs. Karim Coulibaly (Werder Bremen), Joel Ordonez (Club Brugge), Morgan Rogers (Aston Villa), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Enzo Fernandez (Chelsea), tous seraient dans le viseur des champions d’Europe 2025. Luis Campos aimerait renforcer l'effectif de Luis Enrique dans tous les secteurs. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont toutefois reçu un avertissement assez clair pour leurs prochains transferts.