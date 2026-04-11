Mercato - OM : «Affaire conclue», Frank McCourt confirme un accord !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt en a profité pour officialisé le nom du nouveau président de l'OM à savoir Stéphane Richard. Mais ce n'est pas tout puisque le propriétaire du club phocéen a également fait une autre annonce majeure en vue de la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Frank McCourt évoquait l'avenir de l'OM et officialisait notamment le départ Medhi Benatia en fin de saison alors que ce dernier avait bien posé sa démission à l'issue du mois de janvier. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », confiait le propriétaire de l'OM dans une interview accordée au JDD. Et il a déjà confirmé la nouvelle.

💬 "Je sais ce que représente l'OM"



Nommé président de l'OM, Stéphane Richard évoque sa "grande émotion" en conférence de presse et souhaite rencontrer "rapidement" les supporters pic.twitter.com/uRuDL3r0m1 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 10, 2026

McCourt confirme pour Benatia En effet, ce vendredi, Frank McCourt était présent en conférence de presse afin de présent le nouveau président de l'OM, à savoir Stéphane Richard. Et le Borstonien en a profité pour confirmer que Medhi Benatia quitterait ses fonctions à l'issue de la saison. « Je vais juste répéter ce que j’ai déjà dit. Ça se base sur la conversation, sur les conversations que j’ai eues directement avec Medhi. Medhi était prêt à partir plus tôt. Je l’ai appelé. Je lui ai demandé de venir pour qu’on puisse parler directement ensemble. »