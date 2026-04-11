Mercato - OM : «Affaire conclue», Frank McCourt confirme un accord !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt en a profité pour officialisé le nom du nouveau président de l'OM à savoir Stéphane Richard. Mais ce n'est pas tout puisque le propriétaire du club phocéen a également fait une autre annonce majeure en vue de la saison prochaine.
Il y a quelques jours, Frank McCourt évoquait l'avenir de l'OM et officialisait notamment le départ Medhi Benatia en fin de saison alors que ce dernier avait bien posé sa démission à l'issue du mois de janvier. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », confiait le propriétaire de l'OM dans une interview accordée au JDD. Et il a déjà confirmé la nouvelle.
McCourt confirme pour Benatia
En effet, ce vendredi, Frank McCourt était présent en conférence de presse afin de présent le nouveau président de l'OM, à savoir Stéphane Richard. Et le Borstonien en a profité pour confirmer que Medhi Benatia quitterait ses fonctions à l'issue de la saison. « Je vais juste répéter ce que j’ai déjà dit. Ça se base sur la conversation, sur les conversations que j’ai eues directement avec Medhi. Medhi était prêt à partir plus tôt. Je l’ai appelé. Je lui ai demandé de venir pour qu’on puisse parler directement ensemble. »
«C’est l’accord que Medhi et moi avons»
Très respectueux de la demande de Medhi Benatia, Frank McCourt lui a tout de même demandé d'attendre la fin de la saison pour partir : « Je lui ai demandé de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Il a accepté de le faire, mais il a dit "Boss, je finis à la fin de la saison". Je lui ai dit "D’accord, ok, affaire conclue". C’est l’accord que Medhi et moi avons. Et c’est ce que m’a dit Medhi, ce qu’il m’a demandé, ce que j’ai accepté. Je peux confirmer sur la base de nos discussions que oui, c’est ce qu’il a également partagé de manière publique ».