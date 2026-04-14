Le prochain club de Deschamps annoncé : La fuite «logique» après l'équipe de France qui fait réagir Pierre Ménès

Ce n’est plus un secret pour personne, Didier Deschamps va quitter son poste à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. L’entraîneur de 57 ans fait donc l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de sa prochaine destination. Et une éventuelle piste pour le prochain club dans du coach français n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.
Didier Deschamps n’a plus que quelques mois à passer sur le banc de l’équipe de France. Le coach de 57 ans a annoncé lui-même qu’il allait quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Tout indique que c’est Zinédine Zidane qui lui succédera à la tête des Bleus. Alors forcément, de nombreuses rumeurs entourent l’avenir de Didier Deschamps.
Didier Deschamps au Real Madrid après l’équipe de France ?
L’ancien technicien passé par l’OM et l’AS Monaco a déjà été annoncé dans quelques clubs. Le Real Madrid ferait notamment partie des destinations probables pour Didier Deschamps. Là-bas, il remplacerait Alvaro Arbeloa et retrouverait Kylian Mbappé ou encore Aurélien Tchouaméni. Cette rumeur n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir un certain Pierre Ménès.
«J'avoue que j'aimerais bien»
« Deschamps au Real Madrid, info ou intox ? Je n'en sais rien. Je trouve tout à fait logique que Didier Deschamps qui arrête après 14 ans brillants à la tête de l'équipe de France rentre dans des circuits de rumeurs aussi prestigieux que celui du Real Madrid. J'ai envie de dire pourquoi pas » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot. « Il a beaucoup de qualités pour ça, il est imperméable à la pression. J'avoue que j'aimerais bien le voir au Real, mais après il faut voir ce que ça va donner dans les semaines à venir » a ensuite poursuivi Pierre Ménès. Reste maintenant à voir ce que Didier Deschamps décidera de faire de son avenir. En attendant, le sélectionneur des Bleus est focalisé sur la dernière Coupe du monde qu’il vivra à la tête de l’équipe de France cet été.