Le prochain club de Deschamps annoncé : La fuite «logique» après l'équipe de France qui fait réagir Pierre Ménès

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret pour personne, Didier Deschamps va quitter son poste à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. L’entraîneur de 57 ans fait donc l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de sa prochaine destination. Et une éventuelle piste pour le prochain club dans du coach français n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Didier Deschamps n’a plus que quelques mois à passer sur le banc de l’équipe de France. Le coach de 57 ans a annoncé lui-même qu’il allait quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Tout indique que c’est Zinédine Zidane qui lui succédera à la tête des Bleus. Alors forcément, de nombreuses rumeurs entourent l’avenir de Didier Deschamps.

Mercato - OM : Didier Deschamps a déjà tranché pour la succession de Beye https://t.co/HLUXugFS2f — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Didier Deschamps au Real Madrid après l’équipe de France ? L’ancien technicien passé par l’OM et l’AS Monaco a déjà été annoncé dans quelques clubs. Le Real Madrid ferait notamment partie des destinations probables pour Didier Deschamps. Là-bas, il remplacerait Alvaro Arbeloa et retrouverait Kylian Mbappé ou encore Aurélien Tchouaméni. Cette rumeur n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir un certain Pierre Ménès.