Mercato - Deux matchs ont suffi à Luis Enrique : Un joueur de Premier League courtisé par le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis qu’il a joué face à lui il y a quelques années, le PSG suivrait de près l’évolution d’un jeune talent évoluant en Angleterre. Séduit par sa polyvalence, ce que recherche Luis Enrique, le club de la capitale se tiendrait prêt si une occasion de le recruter se présente, mais plusieurs formations de Premier League seraient également intéressées.

Déjà entré en jeu trois semaines avant sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-0), Lewis Miley connaissait sa première titularisation en Ligue des champions le 28 novembre 2023 face au PSG (1-1). Un joueur que le club de la capitale a retrouvé le 28 janvier dernier, lors du déplacement de Newcastle au Parc des Princes (1-1) et qui aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a le choix entre ces deux destinations ! https://t.co/iPWHTRpLR5 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Le PSG séduit par le profil de Miley En effet, d’après les informations de TEAMtalk, le PSG suivrait Lewis Miley depuis cette fameuse rencontre datant d’il y a plus de deux ans. Milieu de terrain de formation, le joueur âgé de 19 ans a aussi souvent évolué au poste de latéral droit, une polyvalence qui aurait contribué à séduire Paris, cette caractéristique étant recherchée par Luis Enrique. « J’aimerais avoir des joueurs qui peuvent jouer partout. Nuno Mendes latéral, Nuno Mendes ailier, Nuno Mendes numéro 9. Ce serait un rêve d’avoir vingt joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. Imaginez l’adversaire quand il voit le onze aligné avec des joueurs qui peuvent jouer partout… », déclarait récemment le technicien espagnol en conférence de presse.