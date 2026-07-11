Mercato - L’OM a trouvé le grand attaquant idéal : «C’est un super idée»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses grosses difficultés financières du moment, l’OM cherche à se renforcer et reste à l’affût des bonnes opportunités de marché. La piste menant à Martin Terrier a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, et un journaliste de La Chaine L’EQUIPE estime que l’attaquant français du Bayer Leverkusen serait un renfort idéal pour l’OM.

Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang étant en instance de départ, l’OM devra impérativement renforcer son secteur offensif d’ici la fin du mercato estival s’il souhaite rester compétitif la saison prochaine. Le nom de Martin Terrier (29 ans, Bayer Leverkusen) figurerait sur la short-list de Grégory Lorenzi à cet effet, d’autant que l’ancien joueur du LOSC et du Stade Rennais présente l’avantage de très bien connaître la Ligue 1. Et les observateurs ont commencé cette piste Terrier à l’OM…

Terrier, la recrue idéale pour Genesio ? Le journaliste Grégory Ascher a livré son point de vue au sujet de Martin Terrier à l’OM sur le plateau de L’EQUIPE de Greg : « Je trouve que c’est une super idée. C’est un joueur qui a un talent fou. Martin Terrier, il ne faut pas oublier, à un moment donné, ça frappait à la porte de l’équipe de France. A l’OM, c’est typiquement le genre de joueur je trouve, sous Genesio, qui connait la Ligue 1, qui a le niveau pour terrasser 16 équipes sur 18 », a-t-il confié.