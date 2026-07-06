Mercato - L'OM a pensé à Christophe Galtier : «Il y a eu un petit contact...» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM a son nouvel entraîneur, c'est officiel. Venu remplacer Habib Beye sur le banc olympien, Bruno Genesio est rapidement devenu la priorité de la nouvelle direction marseillaise. Mais voilà qu'en parallèle, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi avaient étudié d'autres possibilités, à commencer par celle menant à Christophe Galtier.

Rapidement, la nouvelle direction de l'OM avait fait le choix de changer d'entraîneur. Arrivé seulement il y a quelques mois, Habib Beye n'était donc pas dans les plans de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. La séparation est aujourd'hui officielle, de même que l'identité du nouvel entraîneur marseillais. En effet, c'est désormais Bruno Genesio qui est aux manettes. A 59 ans, après avoir dirigé le LOSC, le technicien français se retrouve donc aux manettes de l'OM pour lancer le nouveau projet.

« J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté » Bruno Genesio est donc le nouvel entraîneur de l'OM et suite à sa nomination, celui qui a été choisi pour remplacer Habib Beye a confié : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ».