Mercato : L'OM a choisi son gardien pour la saison prochaine !

Marqué par une saison très animée, Geronimo Rulli pourrait-il être tenté de quitter l’OM ? Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin n’a plus qu’un an de contrat, comme sa doublure Jeffrey de Lange. Mais pour le moment, la volonté des dirigeants marseillais est de le conserver.
L’OM a du pain sur la planche cet été et plusieurs dossiers à régler, mais celui du poste de gardien pourrait ne pas en faire partie. Depuis l’été 2024 et leur arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles, Geronimo Rulli (34 ans) et Jeffrey de Lange (28 ans) sont le titulaire et la doublure dans les cages marseillaises. Deux joueurs qui vont désormais entrer dans leur dernière année de contrat et qui pourraient partir librement dans un an.
Rulli toujours à l’OM la saison prochaine ?
Selon L’Équipe, la volonté de l’OM est de continuer l’aventure avec l’international argentin (8 sélections), actuellement engagé à la Coupe du monde 2026 avec son pays. Si cela venait à se confirmer, alors Jeffrey de Lange de son côté devrait très certainement se diriger vers un départ. Comme expliqué par La Provence, le Néerlandais en assez d’être une doublure et aimerait retrouver une place de titulaire, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Entre Rulli et De Lange, il ne devrait donc en rester qu’un seul la saison prochaine à l’OM.
Dehon prochain entraîneur des gardiens de l’OM
S’il fait toujours partie de l’effectif à la reprise, Geronimo Rulli travaillera avec un nouvel entraîneur des gardiens en la personne de Nicolas Dehon. Déjà passé par l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2012, il va suivre Bruno Genesio après avoir été dans son staff ces deux dernières saisons au LOSC. Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet devraient faire de même et composer le prochain staff de l’OM, tandis qu’un préparateur sportif est également attendu.