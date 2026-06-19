Mercato : L'OM a choisi son gardien pour la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Marqué par une saison très animée, Geronimo Rulli pourrait-il être tenté de quitter l’OM ? Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin n’a plus qu’un an de contrat, comme sa doublure Jeffrey de Lange. Mais pour le moment, la volonté des dirigeants marseillais est de le conserver.

L’OM a du pain sur la planche cet été et plusieurs dossiers à régler, mais celui du poste de gardien pourrait ne pas en faire partie. Depuis l’été 2024 et leur arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles, Geronimo Rulli (34 ans) et Jeffrey de Lange (28 ans) sont le titulaire et la doublure dans les cages marseillaises. Deux joueurs qui vont désormais entrer dans leur dernière année de contrat et qui pourraient partir librement dans un an.

Rulli toujours à l’OM la saison prochaine ? Selon L’Équipe, la volonté de l’OM est de continuer l’aventure avec l’international argentin (8 sélections), actuellement engagé à la Coupe du monde 2026 avec son pays. Si cela venait à se confirmer, alors Jeffrey de Lange de son côté devrait très certainement se diriger vers un départ. Comme expliqué par La Provence, le Néerlandais en assez d’être une doublure et aimerait retrouver une place de titulaire, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Entre Rulli et De Lange, il ne devrait donc en rester qu’un seul la saison prochaine à l’OM.