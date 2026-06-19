Mercato : Le Real Madrid prépare une folie sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une nouvelle saison sans trophée majeur, le Real Madrid doit réagir sur le mercato cet été pour construire un nouveau projet convaincant. Les choses ont déjà beaucoup changé avec la réélection de Florentino Pérez en tant que président du club et l'arrivée de José Mourinho, d'Ibrahima Konaté ou encore de Marc Cucurella. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Après une saison décevante, le Real Madrid doit remettre les bouchées doubles pour entamer la prochaine saison du bon pied. Le club espagnol veut changer des choses dans son effectif et n'a pas terminé avec les folies. Florentino Pérez avait déjà teasé un transfert à 150M€ pour convaincre tout le monde de l'élire à nouveau. Ses plans iraient encore plus loin.

Une nouvelle folie au Real Madrid ? Pas effrayé quand il s'agit de faire de gros transferts, le Real Madrid pourrait encore récidiver. Ces dernières semaines, le nom de Michael Olise, brillant au Bayern Munich ces derniers mois, a beaucoup été cité, sans que son départ du club allemand soit vraiment une possibilité. Visiblement le joueur français apparaît comme la bonne solution pour remettre le Real Madrid sur de bons rails. « Florentino Pérez prépare quelque chose, et quelque chose d’important. Bon, ça arrange bien le Real Madrid. Et le club en a besoin, vraiment besoin. Je pense que Florentino est dans une autre dimension. Je te le dis : celui qui pourrait le plus séduire les supporters madrilènes, c’est Olise. Si j’étais Florentino Pérez… mon objectif serait, personnellement, Olise » assure le journaliste Roberto Gomez au micro de Radio Marca.