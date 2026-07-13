Mercato - Le PSG surveille un joueur de près à Barcelone : «Je parle avec Luis Campos»

Amadou Diawara

Alors qu'il n'entre toujours pas dans les plans du PSG, Gabriel Moscardo a été prêté à l'Espanyol Barcelone, et ce, pour une durée d'une saison. Interrogé en conférence de presse, le crack de 20 ans a confié qu'il restait en contact avec Luis Campos, qui lui transmettait les messages de Luis Enrique, l'entraineur du club de la capitale.

Très en vue du côté du Corinthians, Gabriel Moscardo a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 20M€ pour boucler sa signature en janvier 2024. Resté au Brésil pendant cinq mois, Gabriel Moscardo est arrivé à Paris il y a deux ans. Toutefois, le milieu de terrain de 20 ans n'a encore jamais porté le maillot du PSG en match officiel. En effet, Gabriel Moscardo a été prêté à plusieurs reprises. D'abord, au Stade de Reims en 2024-2025, ensuite à Braga la saison dernière, et enfin à l'Espanyol Barcelone cet été. S'il ne va retrouver le PSG que le 1er juillet, Gabriel Moscardo reste en contacts réguliers avec Luis Campos, comme il l'a avoué lui-même.

«Il me transmet les messages de Luis Enrique» « Je parle avec Luis Campos, le directeur sportif. Il me donne beaucoup de confiance. Il échange très souvent avec moi et il me transmet les messages de Luis Enrique. Tous les deux attendent de moi que je joue plus de minutes et ils savent que si c'est le cas, je vais montrer au monde et à l'Europe que je suis capable de jouer au PSG », a confié Gabriel Mocardo en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.