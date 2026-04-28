Mercato : Le PSG pousse un joueur vers la sortie, voici le premier feuilleton de l’été

Axel Cornic

La fin de saison réserve encore quelques belles surprises pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait bien réaliser un incroyable doublé en Ligue des Champions. Mais tout le monde pense déjà au mercato estival qui ouvrira ses portes dans quelques semaines et qui s’annonce déjà agité pour les Parisiens, avec un premier dossier chaud.

Ces dernières années, le PSG a radicalement changé de politique. Terminé les changements à chaque fenêtre de mercato, Luis Enrique a souhaité garder un collectif solide en en faisant que très peu de changements. Mais cela a montré ses limites cette saison et certains assurent que les Parisiens se prépareraient à revenir en force sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : «Tout ne dépend pas de l'argent», le conseil qui a convaincu Nasser Al-Khelaïfi ? https://t.co/VGAacZMtzZ — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Ramos, c’est déjà fini ? On parle notamment d’une recrue par ligné, avec notamment un milieu de terrain capable de remplacer ou même de concurrencer l’un des titulaires actuellement au club. C’est pourtant en attaque que les choses pourraient bouger, mais pas sur le front des arrivées. On parle en effet d’au moins un départ et le candidat parfait semble être Gonçalo Ramos, arrivé au PSG en 2023 et sous contrat jusqu’en 2028. L’ancien prodige de Benfica n’a jamais semblé pouvoir convaincre Luis Enrique et même en tant que remplaçant, il a montré ne pas avoir vraiment le niveau.