Mercato - Le PSG ou Arsenal : Que doit faire Ayyoub Bouaddi après la Coupe du monde 2026 ?

La rédaction

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG se penche déjà sur son mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues pour Ayyoub Bouaddi. L’international marocain serait toutefois également dans le viseur d’Arsenal sur le marché des transferts. Alors que doit faire le milieu de terrain du LOSC pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

Après avoir été sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG a commencé à se pencher sérieusement sur son recrutement estival. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour régénérer l’effectif. Plusieurs pistes ont ainsi été activées, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Le joueur de 18 ans a fait sensation contre le Brésil à la Coupe du monde 2026. Les dirigeants parisiens suivraient son profil depuis un moment, et sa prestation avec le Maroc n’a fait qu’accroître l’intérêt des Rouge-et-Bleu.

Le PSG garde un oeil sur Ayyoub Bouaddi Selon la presse britannique, le PSG ferait même partie des clubs en pole position pour recruter Ayyoub Bouaddi cet été. D’après Média Foot, l’international marocain rêverait des doubles champions d’Europe et devrait donc examiner la possibilité de signer dans la capitale si l’opportunité se présente. Cependant, les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas seuls sur le joueur estimé à près de 70M€.