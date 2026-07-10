Mercato : Le Paris FC prépare son premier coup de l'été, c'est 30M€ !

Alexis Brunet

Après une saison 2025-2026 ponctuée à la 11ème place, le Paris FC compte bien faire mieux cette année. Le club de la capitale sait que cela passera par des recrutements et notamment au niveau de l’attaque. Le PFC aurait d’ailleurs fait une offre de 23M€ au FC Nantes pour Matthis Abline, mais les Canaris attendraient au moins 30M€ pour lâcher leur joueur.

Grâce à Antoine Kombouaré, le Paris FC a réussi à se classer onzième la saison dernière en Ligue 1, mais cela n’aura pas suffi. L’ancien technicien du FC Nantes a été remercié par le club de la capitale qui a décidé de miser sur Liam Rosenior, qui était libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea. Le coach anglais aura sans doute plus de moyens que son prédécesseur et notamment au niveau de l’attaque.

Le Paris FC offre 23M€ pour Abline Pour son grand retour en Ligue 1, le Paris FC a donc obtenu une onzième place, mais ses ambitions sont supérieures. Le club de la famille Arnault va vouloir au moins se qualifier pour une Coupe d’Europe à la fin de la saison prochaine et cela passera sûrement par un gros mercato. Le PFC a d’ailleurs commencé à s’activer car, selon les informations de L’Équipe, il aurait envoyé une offre de 23M€ au FC Nantes pour Matthis Abline. Une proposition qui a été refusée par les Canaris qui attendent une plus grosse somme pour laisser partir leur attaquant.