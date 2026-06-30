Coupe du monde 2026 - Paris FC : L'avenir de Jürgen Klopp relancé par l’élimination de l’Allemagne ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Antoine Arnault a déjà fait savoir qu’il espérait un jour voir Jürgen Klopp s’installer sur le banc du Paris FC, sera-t-il toujours disponible quand le moment sera venu ? Car celui qui occupe actuellement le poste de directeur du football de la galaxie Red Bull pourrait remplacer Julian Nagelsmann après l’élimination précoce de l’Allemagne à la Coupe du monde 2026.

À la surprise générale, l’Allemagne a vu son parcours à la Coupe du monde 2026 s’arrêter dès les 16es de finale. Lundi, la Mannschaft a été éliminée par le Paraguay (1-1, 3-4 aux t.a.b.) et cela pourrait entraîner un changement de sélectionneur. D’après les informations du Telegraph, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2028, voir Julian Nagelsmann conserver son poste dans ces conditions est difficilement envisageable.

Klopp tenté par le poste de sélectionneur de l’Allemagne Et pour le remplacer, le quotidien anglais cite le nom de Jürgen Klopp. Directeur du football de la galaxie Red Bull depuis son départ de Liverpool il y a deux ans, il est ouvert à la possibilité de prendre les rênes de l’Allemagne, un de ses objectifs étant de participer à une Coupe du monde. Il ne devrait en revanche pas exprimer son attrait pour le poste tant que l’avenir de Julian Nagelsmann ne sera pas réglé. Une nouvelle, si elle se confirme, qui ne devrait pas faire très plaisir à Antoine Arnault, qui exprimait au mois de mai dernier sur les ondes de RMC son rêve de voir Jürgen Klopp sur le banc du Paris FC.