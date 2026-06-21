Mercato : La Coupe du monde 2026 donne des idées au PSG, une grosse offre va partir ?

Cet été, le PSG est bien déterminé à se renforcer en attaque, surtout vu les nombreux départs qui s’annoncent dans ce secteur côté parisien (Lee, Ramos, Barcola). Le club de la capitale a déjà quelques pistes, dont Crysencio Summerville, qui brille avec les Pays-Bas à la Coupe du monde. Une offre de 50M€ pourrait rapidement partir pour le joyau néerlandais.
Samedi, les Pays-Bas défiaient la Suède pour leur deuxième match dans le groupe F et les joueurs de Ronald Koeman n’ont pas fait de détail. Ces derniers se sont imposés sur le score de 5-1 et certains joueurs ont brillé. C’est notamment le cas de Brian Brobbey qui a inscrit un doublé ou bien de Crysencio Summerville qui a trouvé la faille en sortie de banc. Entré à la pause, l’attaquant de West Ham compte déjà deux réalisations et une passe décisive durant ce mondial.
Le PSG prépare une offre pour Summerville
Forcément, les prestations de Crysencio Summerville n’échappent à personne et surtout pas au PSG, qui aimerait le faire venir cet été selon Caught Offside. Le club de la capitale préparerait même une offre de l’ordre de 50M€ pour faire venir le joueur de West Ham. Paris doit faire face à une concurrence féroce dans ce dossier, puisque Naples et l’AC Milan suivraient également l’ailier néerlandais. Luis Campos aurait toutefois un petit temps d’avance car des contacts existeraient déjà avec les Hammers.
Manchester United aussi dans la course ?
Outre le PSG, Naples et l’AC Milan, Manchester United ferait également partie des admirateurs de Crysencio Summerville. Mais, toujours selon Caught offside, les Red Devils estimeraient que le prix demandé pour le Néerlandais est trop élevé. D’ailleurs, un transfert de ce dernier n’interviendrait que si Marcus Rashford, prêté cette saison au FC Barcelone, venait à s’en aller. Paris sait donc à quoi s’attendre dans le dossier Summerville, mais il serait bien inspiré de conclure l’affaire rapidement, sous peine de voir la cote de cette sensation de début de Coupe du monde grimper encore un peu plus.