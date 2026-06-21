Mercato : Kylian Mbappé révèle des discussions et ouvre la porte à une destination inattendue après le Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? A 27 ans, l’attaquant français semble bien parti pour réaliser de nombreuses saisons sous les couleurs du Real Madrid. Cependant, alors qu’il a été interrogé à ce sujet ce dimanche face à la presse, le capitaine de l’équipe de France a révélé des discussions pour un potentiel chapitre en MLS.

En 2024, Kylian Mbappé prenait une décision charnière pour sa carrière. L’attaquant français décidait de quitter le PSG afin de rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Si pour le moment, l’alchimie ne prend pas vraiment entre le Bondynois et le collectif madrilène, nul doute qu’un départ de Mbappé n’est pas d’actualité. Ainsi, le joueur formé à l’AS Monaco devrait rester au sein du club espagnol durant de longues années. Mais quid de sa fin de carrière ?

David Beckham tente de convaincre Mbappé pour la MLS ? Ce dimanche soir, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse avant la rencontre entre la France et l’Irak en Coupe du Monde (lundi, 23h). Un journaliste lui a notamment demandé si une arrivée en MLS pouvait l’intéresser, et la réponse de Mbappé s’est avérée surprenante. « Les Etats-Unis ont une culture différente de la nôtre, j'ai toujours aimé cette culture où l'ambition est sans limite. Si je viendrai ici avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas. David (Beckham) m'en parle (sourire) », a ainsi confié le buteur du Real Madrid.