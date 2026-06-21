Mercato : Kylian Mbappé révèle des discussions et ouvre la porte à une destination inattendue après le Real Madrid !

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? A 27 ans, l’attaquant français semble bien parti pour réaliser de nombreuses saisons sous les couleurs du Real Madrid. Cependant, alors qu’il a été interrogé à ce sujet ce dimanche face à la presse, le capitaine de l’équipe de France a révélé des discussions pour un potentiel chapitre en MLS.
En 2024, Kylian Mbappé prenait une décision charnière pour sa carrière. L’attaquant français décidait de quitter le PSG afin de rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Si pour le moment, l’alchimie ne prend pas vraiment entre le Bondynois et le collectif madrilène, nul doute qu’un départ de Mbappé n’est pas d’actualité. Ainsi, le joueur formé à l’AS Monaco devrait rester au sein du club espagnol durant de longues années. Mais quid de sa fin de carrière ?
David Beckham tente de convaincre Mbappé pour la MLS ?
Ce dimanche soir, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse avant la rencontre entre la France et l’Irak en Coupe du Monde (lundi, 23h). Un journaliste lui a notamment demandé si une arrivée en MLS pouvait l’intéresser, et la réponse de Mbappé s’est avérée surprenante. « Les Etats-Unis ont une culture différente de la nôtre, j'ai toujours aimé cette culture où l'ambition est sans limite. Si je viendrai ici avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas. David (Beckham) m'en parle (sourire) », a ainsi confié le buteur du Real Madrid.
Après Messi, Kylian Mbappé vers l’Inter Miami dans quelques années ?
Propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham a déjà réussi le pari fou de faire signer Lionel Messi à la fin de son aventure avec le PSG en 2023. Si la fin de carrière de Kylian Mbappé semble encore bien lointaine, cette possibilité de jouer un jour en MLS ne semble pas lui déplaire. Reste désormais à savoir si le numéro 10 des Bleus ne décidera pas plutôt de terminer sa carrière au Real Madrid…