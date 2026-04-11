Mercato - «Je l'ai eu au téléphone» : En un coup de fil, il a tout plaqué au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Seulement quelques semaines après avoir décidé de se lancer un nouveau challenge ailleurs qu'au Real Madrid, il a incité un joueur du club merengue de s'en aller jouer ailleurs qu'à la Casa Blanca, de manière temporaire. Au cours d'une interview avec France Football, le principal concerné a d'ailleurs confirmé la tendance.

Le Real Madrid, club ayant connu le plus de succès en Ligue des champions avec 15 trophées, loin devant les 7 sacres de l'AC Milan et les 6 titres du Bayern Munich et de Liverpool. L'institution merengue est mondialement connue et en fait rêver plus d'un. Ce n'est certainement pas Kylian Mbappé qui tiendra un discours différent, lui qui assurait en 2024 au moment de sa signature qu'il allait vivre un rêve de gosse en portant la tunique blanche du Real Madrid.

🚨 Paulo Fonseca 🇵🇹 : « 𝗝𝗘 𝗡’𝗔𝗜 𝗣𝗔𝗦 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗦𝗔𝗧𝗜𝗦𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗’𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 🇧🇷 𝗔̀ 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦. 🥶



Je ne suis pas ici pour le « casser » mais il a l’obligation de faire plus.



En ce moment nous sommes dépendants d’un joueur qui jouait en 3e division portugaise !… pic.twitter.com/ZO0M0p3GzF — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

Carlo Ancelotti confirme pour Endrick En parallèle de la venue de Kylian Mbappé après l'Euro, Endrick était lui aussi présenté au Santiago Bernabeu comme recrue estivale. A 18 ans, la jeune pépite brésilienne prenait place dans le vestiaire du Real Madrid, mais n'a pas pu obtenir un temps de jeu régulier. C'est pourquoi il décidait d'aller en acquérir en prêt à l'Olympique Lyonnais cet hiver jusqu'au terme de la saison. Et ce, à la suite d'une conversation téléphonique avec le sélectionneur du Brésil : Carlo Ancelotti passé par le Real Madrid et notamment le PSG au cours de sa carrière. « Avez-vous appelé Endrick avant qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais en prêt cet hiver ? Oui, je l'ai eu au téléphone. C'est bien ce qu'il fait à Lyon. Comme tous les joueurs, il est observé et évalué par notre commission. Il a bien commencé à Lyon et on espère qu'il va poursuivre dans cette voie ». a confié Ancelotti à France Football.