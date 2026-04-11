Mercato - «Je l'ai eu au téléphone» : En un coup de fil, il a tout plaqué au Real Madrid !

Seulement quelques semaines après avoir décidé de se lancer un nouveau challenge ailleurs qu'au Real Madrid, il a incité un joueur du club merengue de s'en aller jouer ailleurs qu'à la Casa Blanca, de manière temporaire. Au cours d'une interview avec France Football, le principal concerné a d'ailleurs confirmé la tendance.
Le Real Madrid, club ayant connu le plus de succès en Ligue des champions avec 15 trophées, loin devant les 7 sacres de l'AC Milan et les 6 titres du Bayern Munich et de Liverpool. L'institution merengue est mondialement connue et en fait rêver plus d'un. Ce n'est certainement pas Kylian Mbappé qui tiendra un discours différent, lui qui assurait en 2024 au moment de sa signature qu'il allait vivre un rêve de gosse en portant la tunique blanche du Real Madrid.
Carlo Ancelotti confirme pour Endrick
En parallèle de la venue de Kylian Mbappé après l'Euro, Endrick était lui aussi présenté au Santiago Bernabeu comme recrue estivale. A 18 ans, la jeune pépite brésilienne prenait place dans le vestiaire du Real Madrid, mais n'a pas pu obtenir un temps de jeu régulier. C'est pourquoi il décidait d'aller en acquérir en prêt à l'Olympique Lyonnais cet hiver jusqu'au terme de la saison. Et ce, à la suite d'une conversation téléphonique avec le sélectionneur du Brésil : Carlo Ancelotti passé par le Real Madrid et notamment le PSG au cours de sa carrière. « Avez-vous appelé Endrick avant qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais en prêt cet hiver ? Oui, je l'ai eu au téléphone. C'est bien ce qu'il fait à Lyon. Comme tous les joueurs, il est observé et évalué par notre commission. Il a bien commencé à Lyon et on espère qu'il va poursuivre dans cette voie ». a confié Ancelotti à France Football.
«Je ne suis pas satisfait de son jeu»
Néanmoins, son entraîneur Paulo Fonseca à l'OL s'est montré insatisfait du récent rendement d'Endrick avec les Gones. Et pour cause, d'un point de vue purement statistique, il n'a plus marqué en Ligue 1 depuis son triplé contre le FC Metz le 25 janvier dernier (5-2). En conférence de presse, le technicien portugais a tiré la sonnette d'alarme. « Je ne suis pas satisfait de son jeu. Il m'a dit qu'il était un peu fatigué de son voyage (depuis Orlando, aux USA, où il a joué 14 minutes face à la Croatie, 3-1, le 1er avril) mais il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser les joueurs. Mais j'attends plus de lui. Il a l'obligation de faire plus. Nous avons besoin de lui. Nous sommes actuellement dépendants d'un joueur (Afonso Moreira) qui évoluait en 3e division du Portugal il y a un an et qui, lui, prend ses responsabilités ».