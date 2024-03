Mercato : Il lâche une grande annonce pour son avenir à l’ASSE

Thibault Morlain

Ayant l’objectif de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible, l’ASSE s’est renforcée lors du précédent mercato hivernal. Le secteur offensif était notamment le gros chantier pour Oliver Dall’Oglio. Les Verts ont alors apporté de nouvelles armes à leur entraîneur, allant piocher pour cela à Augsbourg. Ainsi, ce sont Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku qui ont été prêtés à l’ASSE. Un prêt de 6 mois, mais cela pourrait-il durer plus longtemps ?

C’est le 21 janvier dernier que l’ASSE officialisait l’arrivée en prêt de Nathanaël Mbuku en provenance d’Augsbourg. « L’AS Saint-Étienne et le FC Augsburg ont conclu, ce dimanche, un accord concernant le prêt sans option d’achat de Nathanaël Mbuku. L’ailier polyvalent âgé de 21 ans évoluera dans le Forez jusqu’en juin 2024 », expliquait le communiqué. Il n’y a donc pas d’option d’achat pour Mbuku, mais rien n’exclut la possibilité qu’il reste à l’ASSE la saison prochaine.

« Ça ne dépend pas que de moi »

Prêté par Augsbourg, Nathanaël Mbuku va donc chercher à se relancer avec l’ASSE d’ici la fin de la saison. Mais pourrait-il rester au-delà de cet exercice chez les Verts ? Alors que son prêt ne comprend pas d’option d’achat, Mbuku a fait savoir dans un entretien accordé à Envertetcontretous : « M’inscrire sur la durée à l’ASSE ? Ça ne dépend pas que de moi. Les choses se passent très bien, je me sens à l’aise j’ai été très bien accueilli au club. Ça dépendra de ce que je voudrais faire aussi à la fin de la saison, l’avenir nous le dira mais pour le moment je suis très bien ici. J’espère que ça va continuer ».

Mbuku vise la Ligue 1 avec l’ASSE