Mercato : Il avait refusé un salaire de 900 euros et finit… à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un joueur qui a connu la galère avant de s’imposer au très haut niveau, passant notamment par l’Olympique de Marseille. Interrogé il y a quelques années par France Football, cet international avait raconté sa signature décisive dans la cité phocéenne survenue à un moment important de sa vie.

Passé par la réserve de l’OM, champion d’Europe avec Chelsea, désormais en Arabie saoudite… Edouard Mendy a construit une carrière singulière, lui qui a connu des moments de précarité avant d’exploser au plus haut niveau, pointant notamment au Pôle Emploi en 2015 en espérant se faire repérer par un club professionnel. Cela a été le cas avec l’Olympique de Marseille, venu à un moment déterminant de sa vie.

Mercato : 15 millions d'euros... L'OM va vite devoir arrêter les frais ? https://t.co/1lHwd2mwny — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Un ami avait une boutique et cherchait quelqu'un pour la gérer, j'étais prêt à accepter » Interrogé en 2021 par France Football, le portier sénégalais était revenu sur l’appel décisif de l’OM. « Je venais de refuser un club de CFA qui me proposait de signer pour 900 euros. En étant bientôt père de famille, c'était inconcevable. Un ami avait une boutique et cherchait quelqu'un pour la gérer, j'étais prêt à accepter. Mais Ted Lavie (NDLR : avec qui il a joué à Cherbourg) m'appelle : "Édou, j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens de la réserve de l'OM. Il cherche quelqu'un, tu es intéressé ?" », avait-il raconté.