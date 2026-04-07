Mercato : Il avait refusé un salaire de 900 euros et finit… à l’OM !

C’est un joueur qui a connu la galère avant de s’imposer au très haut niveau, passant notamment par l’Olympique de Marseille. Interrogé il y a quelques années par France Football, cet international avait raconté sa signature décisive dans la cité phocéenne survenue à un moment important de sa vie.
Passé par la réserve de l’OM, champion d’Europe avec Chelsea, désormais en Arabie saoudite… Edouard Mendy a construit une carrière singulière, lui qui a connu des moments de précarité avant d’exploser au plus haut niveau, pointant notamment au Pôle Emploi en 2015 en espérant se faire repérer par un club professionnel. Cela a été le cas avec l’Olympique de Marseille, venu à un moment déterminant de sa vie.
« Un ami avait une boutique et cherchait quelqu'un pour la gérer, j'étais prêt à accepter »
Interrogé en 2021 par France Football, le portier sénégalais était revenu sur l’appel décisif de l’OM. « Je venais de refuser un club de CFA qui me proposait de signer pour 900 euros. En étant bientôt père de famille, c'était inconcevable. Un ami avait une boutique et cherchait quelqu'un pour la gérer, j'étais prêt à accepter. Mais Ted Lavie (NDLR : avec qui il a joué à Cherbourg) m'appelle : "Édou, j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens de la réserve de l'OM. Il cherche quelqu'un, tu es intéressé ?" », avait-il raconté.
« Ma mère avait retenu ses larmes pendant un an »
L’heure était alors venue pour lui de passer un essai au sein du club phocéen. « Personne d'autre que mes parents ne savaient que j'y allais, s’était rappelé Édouard Mendy. Je sors du vestiaire, je vois Lass Diarra, Ocampos, Nkoulou... Les mecs, il y a deux semaines, je les regardais à la télé contre la Juve... (...) Ç'a été les trois jours les plus stressants. Sans arrêt, mes parents me demandaient : "Alors, ils t'ont appelé ?" Le vendredi soir, Stéphane (Cassard) me dit que mon essai est validé et qu'ils m'attendent lundi. Là, il y a tout le poids que je supporte depuis un an qui part. Je me rappellerai toute ma vie de cet appel. Ma mère avait retenu ses larmes pendant un an, elle a tout lâché. J'ai revu des sourires sur les visages, cela faisait trop du bien. »