Mercato - Ibrahim Mbaye : Le dilemme à 30M€ qui se pose pour le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Ibrahim Mbaye est l’un des grands espoirs du PSG. Le fait est que ces derniers mois, suite à son retour de la CAN, l’international sénégalais n’a pas énormément été utilisé par Luis Enrique. S’est alors posée la question de son avenir avec le club de la capitale. Partira ? Ne partira pas ? Voilà qu’un sacré dilemme existerait pour le PSG avec Mbaye.

Si Ibrahim Mbaye est aujourd’hui un joueur du PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2028, le sera-t-il encore dans quelques mois ? L’avenir de l’international sénégalais fait aujourd’hui l’objet de nombreuses interrogations. Son temps de jeu ayant drastiquement réduit ces derniers mois, le Parisien pourrait s’en aller cet été. Le dossier qui intéresserait déjà plusieurs clubs de Premier League, à commencer par Liverpool qui pourrait faire de Mbaye le successeur de Mohamed Salah.

Mercato : Le PSG pousse un joueur vers la sortie, voici le premier feuilleton de l’été https://t.co/ZkiKipsbJW — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Que faire avec Mbaye ? Alors qu’Ibrahim Mbaye aurait déjà plusieurs prétendants prêts à le récupérer, la question est de savoir ce que voudra faire le PSG avec son joueur de 18 ans. Et comme expliqué par CaughtOffside, c’est un véritable dilemme qui serait face au club de la capitale. Alors que Mbaye pourrait être vendu pour 30M€, cela pourrait permettre au PSG d’encaisser une jolie somme tout en réduisant l’embouteillage dans le secteur offensif. Mais voilà que dans le même temps, les Parisiens perdraient un grand espoir avec le risque de le voir exploser ailleurs.