Mercato - Ibrahim Mbaye : Le dilemme à 30M€ qui se pose pour le PSG

A 18 ans, Ibrahim Mbaye est l’un des grands espoirs du PSG. Le fait est que ces derniers mois, suite à son retour de la CAN, l’international sénégalais n’a pas énormément été utilisé par Luis Enrique. S’est alors posée la question de son avenir avec le club de la capitale. Partira ? Ne partira pas ? Voilà qu’un sacré dilemme existerait pour le PSG avec Mbaye.
Si Ibrahim Mbaye est aujourd’hui un joueur du PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2028, le sera-t-il encore dans quelques mois ? L’avenir de l’international sénégalais fait aujourd’hui l’objet de nombreuses interrogations. Son temps de jeu ayant drastiquement réduit ces derniers mois, le Parisien pourrait s’en aller cet été. Le dossier qui intéresserait déjà plusieurs clubs de Premier League, à commencer par Liverpool qui pourrait faire de Mbaye le successeur de Mohamed Salah.
Que faire avec Mbaye ?
Alors qu’Ibrahim Mbaye aurait déjà plusieurs prétendants prêts à le récupérer, la question est de savoir ce que voudra faire le PSG avec son joueur de 18 ans. Et comme expliqué par CaughtOffside, c’est un véritable dilemme qui serait face au club de la capitale. Alors que Mbaye pourrait être vendu pour 30M€, cela pourrait permettre au PSG d’encaisser une jolie somme tout en réduisant l’embouteillage dans le secteur offensif. Mais voilà que dans le même temps, les Parisiens perdraient un grand espoir avec le risque de le voir exploser ailleurs.
« S’ils ont réussi à lofter Kylian Mbappé, je vous laisse imaginer Ibrahim Mbaye »
Quid alors du cas Ibrahim Mbaye ? Dernièrement, Ambre Godillon s’était exprimée sur la situation actuelle du joueur du PSG, expliquant alors : « Honnêtement, c’est un cas un peu particulier Mbaye, ce n’est pas vraiment comme Mayulu qui a eu des moments pour se montrer et qui n’a pas été convaincant. Mbaye, le problème est au-delà du sportif, de la concurrence, ce sont des éléments de langage de Luis Enrique devant la presse car il ne peut pas dire ce qu’il se passe en coulisses et les discussions contractuelles autour du contrat de Mbaye qui pour l’instant ne prolonge pas au PSG. On sait que ça peut crisper le camp Luis Campos. Je crois savoir qu’il y a un point de non-retour. S’ils ont réussi à lofter Kylian Mbappé, je vous laisse imaginer Ibrahim Mbaye ».