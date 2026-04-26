Mercato - Habib Beye : La proposition de l’OM impossible à refuser !

Nourrissant de grandes ambitions au début de la saison, l'OM traverse des mois difficiles. Après des mauvais résultats, Roberto De Zerbi a fini par quitter le club pour laisser la place à Habib Beye. L'ancien entraîneur du Stade Rennais ne présentait pas forcément des garanties incroyables au vu de son aventure en Bretagne. Mais la proposition lui faisait de l'œil...
Retraité depuis 2012, Habib Beye s'est tourné vers le coaching il y a quelques années. D'abord au Red Star, il a pris en main le Stade Rennais l'année dernière avec un résultat très mitigé. Parti en froid, il a ainsi rejoint l'OM en février dernier, lui qui avait porté le maillot du club entre 2003 et 2007. Des retrouvailles qui semblaient difficile de refuser.
« Il n'est personne pour refuser l'OM »
Alors qu'il traversait une situation compliquée à Rennes, Roberto De Zerbi a été remercié du côté de l'OM au même moment. Finalement Habib Beye a été ramené par Medhi Benatia malgré les doutes concernant son expérience en tant qu'entraîneur. « Habib Beye avait-il réellement le choix en rejoignant l’Olympique de Marseille ? La réponse est simple : non. Il n’est personne pour refuser l’OM. À ce stade de sa carrière, il ne pouvait refuser un tel poste. Malgré les tentatives de valorisation de son bilan à Rennes, il restait sur quatre défaites. Il avait déjà été proche d’un licenciement auparavant, ce qui fait de cette expérience un échec » explique Grégory Schneider, journaliste de Libération, interrogé par Farid Rouas.
Habib Beye de retour à l'OM
Ancien latéral droit, Habib Beye connaît bien l'OM puisqu'il en a même été le capitaine alors qu'il a évolué là-bas pendant 4 saisons. L'ancien international sénégalais connaît pour le moment un bilan assez contrasté puisque le club n'arrive pas à conserver sa place sur le podium de Ligue 1 pour le moment. Pas sûr que son expérience à Marseille s'éternise... « En tant que jeune entraîneur débutant, refuser l’OM n’était pas envisageable, même dans un contexte incertain. Il faut replacer cette décision dans son contexte : à ce moment-là, il ne disposait pas de la légitimité nécessaire pour décliner une telle opportunité. Il possédait une carrière de joueur professionnel, certes, mais pas encore celle d’entraîneur. Il a donc saisi une opportunité que la plupart auraient acceptée dans sa situation. C’est une évidence ! » poursuit Schneider.