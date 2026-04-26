Mercato - Habib Beye : La proposition de l’OM impossible à refuser !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nourrissant de grandes ambitions au début de la saison, l'OM traverse des mois difficiles. Après des mauvais résultats, Roberto De Zerbi a fini par quitter le club pour laisser la place à Habib Beye. L'ancien entraîneur du Stade Rennais ne présentait pas forcément des garanties incroyables au vu de son aventure en Bretagne. Mais la proposition lui faisait de l'œil...

Retraité depuis 2012, Habib Beye s'est tourné vers le coaching il y a quelques années. D'abord au Red Star, il a pris en main le Stade Rennais l'année dernière avec un résultat très mitigé. Parti en froid, il a ainsi rejoint l'OM en février dernier, lui qui avait porté le maillot du club entre 2003 et 2007. Des retrouvailles qui semblaient difficile de refuser.

Mercato - OM : «Il retrouvera un banc important», la condition qui peut tout changer pour l’avenir d’Habib Beye ? https://t.co/qsMMMImpRx — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Il n'est personne pour refuser l'OM » Alors qu'il traversait une situation compliquée à Rennes, Roberto De Zerbi a été remercié du côté de l'OM au même moment. Finalement Habib Beye a été ramené par Medhi Benatia malgré les doutes concernant son expérience en tant qu'entraîneur. « Habib Beye avait-il réellement le choix en rejoignant l’Olympique de Marseille ? La réponse est simple : non. Il n’est personne pour refuser l’OM. À ce stade de sa carrière, il ne pouvait refuser un tel poste. Malgré les tentatives de valorisation de son bilan à Rennes, il restait sur quatre défaites. Il avait déjà été proche d’un licenciement auparavant, ce qui fait de cette expérience un échec » explique Grégory Schneider, journaliste de Libération, interrogé par Farid Rouas.