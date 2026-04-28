Mercato : Habib Beye déjà condamné ? Ils ne veulent pas travailler avec lui à l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au-delà des résultats sportifs loins d’être satisfaisants depuis qu’il a pris la suite de Roberto De Zerbi, Habib Beye aurait un autre problème pour la suite de son aventure à l’OM. Alors que le club est à la recherche d’un directeur sportif afin de remplacer Medhi Benatia, certains de ceux qui ont été contactés auraient refusé car ils ne souhaiteraient pas travailler avec le technicien sénégalais.

Joueur de l’OM entre 2003 et 2007, Habib Beye rêvait d’en devenir l’entraîneur. Un rêve qu’il a pu réaliser au mois de février dernier, quand il a été démis de ses fonctions au Stade Rennais et a vu Roberto De Zerbi quitter son poste. Medhi Benatia a choisi d’en faire l’entraîneur de Marseille, mais l’histoire risque de s’arrêter au bout de seulement quelques mois.

Beye, un avenir de plus en plus incertain L’OM n’a remporté que quatre de ses neuf matchs de championnat disputés sous les ordres d’Habib Beye et pointe actuellement à la sixième place au classement de la Ligue 1. Les Olympiens ont quatre points de retard sur l’OL et le LOSC, troisièmes à égalité, et voient leurs chances de se qualifier en Ligue des champions s’éloigner de plus en plus. Une qualification décisive pour le technicien sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais qui, au moment de sa prise de fonction, a accepté d’un commun accord avec sa direction de s’en aller si l’OM n’était pas en C1 la saison prochaine, comme indiqué par La Provence.

🚨 🔵⚪️ | Parmi les profils de futurs directeurs sportifs qui ont été contactés, certains ne veulent pas travailler avec le coach actuel



Une nouvelle saison à l’OM s'annonce compliquée pour Habib Beye #TeamOM pic.twitter.com/PQ2UAxc7yS — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 27, 2026