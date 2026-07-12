Mercato - Ferran Torres au PSG : Le FC Barcelone prépare un transfert surprise à 29M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, Ferran Torres, attaquant du FC Barcelone, se rapproche d’une signature en faveur du PSG cet été. Le club catalan s’activerait déjà en coulisses afin de lui trouver un remplaçant. Ce dernier pourrait se nommer Fisnik Asllani. L’attaquant kosovar d’Hoffenheim dispose d’une clause libératoire à 29M€.

Le mercato estival du PSG prend de l’ampleur. Après avoir réalisé une énorme vente avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan contre 74M€, les dirigeants parisiens cherchaient un potentiel remplaçant à l’attaquant portugais. Ce dernier serait déjà trouvé puisque ce samedi, Sky Italia a révélé que le PSG s’intéressait de près à Ferran Torres. Alors que l’opération pourrait se finaliser plus vite que prévu, le FC Barcelone a déjà commencé à sonder le marché à la recherche d’un nouveau numéro neuf comme l’indique le média catalan SPORT.

Fisnik Asllani pour remplacer Ferran Torres au Barça ? En effet, le Barça semble déjà s’être fait à l’idée que Ferran Torres allait rejoindre le PSG, et a ciblé deux pistes pour le remplacer. La première mènerait à Dusan Vlahovic qui après avoir quitté librement la Juventus cet été, est désormais libre de tout contrat. La seconde piste en revanche pourrait coûter 29M€ au FC Barcelone. SPORT révèle ainsi que le club blaugrana pourrait décider de recruter l’attaquant kosovar de 23 ans Fisnik Asllani, qui évolue à Hoffenheim. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Ferran Torres au PSG est en bonne voie comme l’a confirmé Fabrizio Romano ce samedi.