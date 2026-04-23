Mercato : Eduardo Camavinga au PSG, c’est déjà validé par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2029 avec le club merengue. Mais voilà que le Français étant dans une situation délicate en Espagne, son avenir pourrait s’écrire loin de la Casa Blanca. C’est ainsi que le nom de Camavinga a notamment pu être associé au PSG. Et cela ne serait visiblement pas une si mauvaise idée.

Alors qu’Eduardo Camavinga était loin de faire l’unanimité au Real Madrid, son expulsion face au Bayern Munich en Ligue des Champions n’a clairement pas arrangé son cas. Pour le Français, l’avenir semble plus que jamais s’écrire loin de la Casa Blanca. N’étant plus l’un des premiers choix au milieu de terrain, Camavinga pourrait devoir se relancer ailleurs. Mais où ? A 23 ans, l’ancien du Stade Rennais ne devrait pas voir trop de mal à rebondir et le PSG pourrait être la destination idéale.

«Comme dans Mario Bros» : Le RC Lens veut s’inspirer d’un jeu vidéo pour faire tomber le PSG ! https://t.co/28JcVXaCUZ — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Je pense qu’il est Luis Enrique compatible à 100% » Eduardo Camavinga au PSG, Loïc Tanzi valide totalement. Au micro de RTL, le journaliste de L’Equipe s’est exprimé sur l’avenir de l’international français du Real Madrid l’envoyant ainsi à Paris pour la suite de sa carrière : « Il faut qu’il vienne au PSG je pense. Je pense qu’il est Luis Enrique compatible à 100%. Il apportera au PSG. Il sera remplaçant ? Ça dépend s’il y a un départ au milieu de terrain cet été. Il peut y avoir un été intéressant au PSG ».