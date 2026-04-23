Mercato : Eduardo Camavinga au PSG, c’est déjà validé par un journaliste

Joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2029 avec le club merengue. Mais voilà que le Français étant dans une situation délicate en Espagne, son avenir pourrait s’écrire loin de la Casa Blanca. C’est ainsi que le nom de Camavinga a notamment pu être associé au PSG. Et cela ne serait visiblement pas une si mauvaise idée.
Alors qu’Eduardo Camavinga était loin de faire l’unanimité au Real Madrid, son expulsion face au Bayern Munich en Ligue des Champions n’a clairement pas arrangé son cas. Pour le Français, l’avenir semble plus que jamais s’écrire loin de la Casa Blanca. N’étant plus l’un des premiers choix au milieu de terrain, Camavinga pourrait devoir se relancer ailleurs. Mais où ? A 23 ans, l’ancien du Stade Rennais ne devrait pas voir trop de mal à rebondir et le PSG pourrait être la destination idéale.
« Je pense qu’il est Luis Enrique compatible à 100% »
Eduardo Camavinga au PSG, Loïc Tanzi valide totalement. Au micro de RTL, le journaliste de L’Equipe s’est exprimé sur l’avenir de l’international français du Real Madrid l’envoyant ainsi à Paris pour la suite de sa carrière : « Il faut qu’il vienne au PSG je pense. Je pense qu’il est Luis Enrique compatible à 100%. Il apportera au PSG. Il sera remplaçant ? Ça dépend s’il y a un départ au milieu de terrain cet été. Il peut y avoir un été intéressant au PSG ».
« J'espère qu'il restera parmi nous encore de nombreuses années »
Joueur du Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga pourrait donc ne pas s’éterniser au sein du club merengue. A moins que… Présent dernièrement en conférence de presse, Alvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, avait pris position pour l’avenir de Camavinga, lâchant alors : « Il a toute ma confiance, celle du club et l'affection des supporters, et j'espère qu'il restera parmi nous encore de nombreuses années ».