Mercato : Didier Deschamps de retour à l’OM ? L’une de ses connaissances annonce la couleur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la tête de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à laisser sa place après le Mondial 2026. Le sélectionneur des Bleus a déjà évoqué l'idée que sa carrière d'entraîneur pourrait continuer ensuite et on peut imaginer que beaucoup de clubs l'approcheront. Avant de prendre en main les Bleus, il avait été l'entraîneur de l'OM de 2009 à 2012. Une expérience qu'il pourrait retenter ?

Auteur d'une brillante carrière de joueur, Didier Deschamps a ensuite enchaîné directement en devenant l'entraîneur de l'AS Monaco puis de la Juventus avant de faire son arrivée à Marseille. Il a laissé une belle empreinte dans la cité phocéenne et Eric Di Meco a donné son avis sur la possibilité de revoir Deschamps à la tête de cette équipe.

Didier Deschamps - Équipe de France : Le cadeau tombé du ciel juste avant son départ, «c’est incroyable» https://t.co/tyewGMj5k0 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Deschamps de retour à l'OM ? Il donne sa réponse Si son passage à l'OM a été ponctué de plusieurs titres, Didier Deschamps a visiblement assez peu de chances de revenir entraîner cette équipe. Le sélectionneur des Bleus peut viser largement plus haut et il serait surprenant de le revoir à Marseille. « Je ne pense pas que Didier revienne à l’OM. Il n’a pas gardé un bon souvenir, et il a fait ce qu’il avait à faire à l’OM. Il a gagné en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Donc à un moment donné, tu ne reviens pas, surtout quand tu as moins de moyens que lorsque tu as gagné, il faudrait être fou ! Donc connaissant Didier, il n’est pas fou » assure Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.