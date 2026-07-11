Mercato : Ciblé par le PSG, il marche sur les traces de Pelé à la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG a coché le nom d’Ayyoub Bouaddi pour renforcer son milieu de terrain, lui qui brille avec le LOSC. Le joueur de 18 ans était d’ailleurs présent à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc et il a, on peut dire, quelque peu marché sur les traces du roi Pelé.

Pour le moment, le mercato du PSG n’est pas officiellement lancé, du moins dans le sens des arrivées. Le club de la capitale n’a pas encore fait d’emplettes, mais en revanche il a vendu et pour cher. Il y a quelques jours, Gonçalo Ramos s’est officiellement engagé avec l’AC Milan contre un chèque de 75M€ bonus compris. Prochainement il devrait être imité par Kang-in Lee qui est tout proche de l’Atlético de Madrid.

Bouaddi dans les traces de Pelé Le PSG compte toutefois se renforcer et Ayyoub Bouaddi fait partie des pistes du double champion d’Europe. Le milieu de terrain fait du très bon travail avec le LOSC depuis deux saisons et il a confirmé tout son potentiel lors de la Coupe du monde avec le Maroc. Titularisé lors du quart de finale face à l’équipe de France, le Lillois est à cette occasion devenu le 2ème plus jeune joueur à disputer un quart de finale en Coupe du Monde derrière Pelé (17 ans et 7 mois), comme le rapporte le compte X Stats Foot.