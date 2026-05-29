Mercato : «C’est un super joueur», un transfert à 93M€ validé pour le PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le PSG semble explorer plusieurs pistes offensives, il chercherait également à renforcer son milieu de terrain avec Mateus Fernandes, sous contrat jusqu’en juin 2030 avec West Ham. Un joueur que Louis Mouquet, formé à Paris, a connu avec les U20 du Portugal et le voir aujourd’hui dans le viseur de son club formateur ne l’étonne pas.

Formé au Sporting Portugal, Mateus Fernandes a pris la direction de Southampton à l’été 2024, avant de rejoindre West Ham un an plus tard dans le cadre d’un transfert estimé à 44M€. Alors que les Hammers ont été relégués en Championship, le milieu de terrain âgé de 21 ans pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine, la Ligue 1, où le PSG ferait partie des clubs intéressés par son profil.

«C’est un joueur hyper technique, hors du commun» Formé au Paris Saint-Germain et évoluant désormais à Padoue, en Serie B, Louis Mouquet a côtoyé Mateus Fernandes avec les U20 du Portugal. « C’est un talent. J’avais joué avec João Neves aussi en sélection avant qu’il arrive au PSG. Comme lui, Mateus est un super joueur, issu de la formation portugaise, au Sporting CP », a confié le gardien âgé de 21 ans auprès de Top Mercato. « C’est un joueur hyper technique, hors du commun. Ça ne m’a pas du tout étonné qu’il perce en Angleterre, à Southampton puis à West Ham. Et qu’il soit pisté par Paris, encore moins. Franchement, c’est un talent. »