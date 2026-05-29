Mercato - Barcola va peut-être s’en aller : Le PSG vise un autre joueur de l’équipe de France pour le remplacer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Bradley Barcola au PSG semble plus que jamais incertain, et l'attaquant de l'équipe de France pourrait bien changer d'air cet été, d'autant que Liverpool a des vues sur lui. Et pour assurer sa succession, la direction du PSG serait prête à miser sur un autre joueur des Bleus : Maghnes Akliouche, l'attaquant de l'AS Monaco.

Bradley Barcola (23 ans) et le PSG, stop ou encore ? Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien crack de l'OL intéresse fortement Liverpool qui est positionné sur le dossier depuis déjà plusieurs mois. D'ailleurs, de son côté Barcola est également attiré par les Reds, d'autant qu'il est barré par l'inévitable trio Dembélé-Kvaratskhelia-Doué dans les grands matchs de Ligue des Champions au PSG. Et en cas de départ de son numéro 29, le club de la capitale pourrait bien se tourner vers un autre joueur de l'équipe de France et de Ligue 1 : Maghnes Akliouche.

Akliouche pour remplacer Barcola au PSG ? Le milieu offensif de l'AS Monaco figure toujours sur les tablettes du PSG, surtout en cas de départ de Bradley Barcola comme l'a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins mercredi soir sur RMC : « Akliouche ? Ça va être un joli dossier qui est peut-être lié à celui de Barcola. Dans l’éventualité d’un départ de Barcola, qui n’est absolument pas acté, je pense que le PSG va se pencher sur lui. Oui il sera sur le marché comme il l’était la saison passée avec cette fois plus de perspectives de départ. Il y a des clubs sur lui, notamment en Premier League, et le PSG qui s’est toujours intéressé à lui, activera la piste s’il y a un départ devant », a confié Hawkins.