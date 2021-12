Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a un plan B dans ce dossier brûlant !

Publié le 29 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

L'ASSE aimerait s'attacher les services de Jean-Philippe Mateta lors du prochain mercato hivernal, mais ce dossier s'annonce compliqué. En cas d'échec, le club pourrait se tourner vers Lys Mousset.

« J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner ». Présenté à la presse le 15 décembre dernier, Pascal Dupraz avait réclamé des renforts à ses dirigeants. L’entraîneur de l’ASSE aimerait notamment accueillir un avant-centre lors du prochain mercato hivernal. Libre de tout contrat, Bakary Sako pourrait débarquer dans le Forez et pourrait être suivi de Jean-Philippe Mateta. Mais dans ce dossier, l’ASSE espère encore un geste de Crystal Palace.

Lys Mousset, une alternative à Mateta ?