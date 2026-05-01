Mercato : Arsenal a un «rêve absolu» au PSG, ça ne va pas plaire à Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain dispose d’une attaque de feu. Avec trois internationaux français dont le Ballon d’or Ousmane Dembélé, Luis Enrique peut surtout compter sur Khvicha Kvaratskhelia qui s’avère être le game changer de ces dernières semaines en Ligue des champions. Arsenal le courtiserait en marge du prochain mercato, lui qui serait le « rêve absolu » des décideurs londoniens.

Bien que sa défense soit réputée pour sa solidité, Arsenal a quelques problèmes dans le secteur offensif pour marquer des buts ces derniers temps. De quoi donner des idées à Mikel Arteta à l’approche de la fin de saison et donc de l’ouverture du marché des transferts. L’entraîneur espagnol imaginerait bien Khvicha Kvaratskhelia occuper le flanc gauche de l’attaque des Gunners.

«Le rêve absolu mais ça n’arrivera jamais, l’idée, le profil type c’est Kvara» L’attaquant géorgien auteur d’un doublé face au Bayern Munich mardi soir (5-4) est cependant l’une des pièces-maîtresses du PSG. De quoi compliquer la démarche d’Arsenal voire de la rendre impossible à réaliser comme l'a expliqué le journaliste Julien Laurens pendant l'After Foot de mercredi soir. « Arsenal cherche un ailier gauche pour la saison prochaine. Le rêve absolu mais ça n’arrivera jamais, l’idée, le profil type c’est Kvara. C’est ça, c’est ce dribbleur qui va venir quand tu joues dans une défense très basse qui peut rentrer entre deux joueurs et qui peut mettre le but. C’est ça l’idée. Arteta a besoin de ce joueur là dans son système à lui ».