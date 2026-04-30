PSG - Bayern Munich : Julien Cazarre se prend pour Kylian Mbappé, la parodie qui fait réagir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mardi, une soirée mémorable a eu lieu sur la pelouse du Parc des princes. Dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est venu à bout du Bayern Munich sur le score de 5 buts à 4. Un match totalement dingue qui a fait vibrer Julien Cazarre. L’humoriste a d’ailleurs eu une pensée à Kylian Mbappé pendant son émission sur RMC, lui qui a quitté le navire parisien il y a bientôt deux ans de cela.

Le Bayern Munich, Arsenal, l’Atletico de Madrid et le PSG. Voici les quatre équipes qui se sont défiées déjà une fois cette semaine pendant la demi-finale aller de la Ligue des champions. Mais le Real Madrid était aux abonnés absents, éliminé dès les quarts de finale comme la saison dernière. Kylian Mbappé ne parvient pas à atteindre le dernier carré de la compétition avec la Casa Blanca malgré les dizaines de buts qu’il parvient à marquer à chaque exercice sous le maillot blanc.

«Ben alors Pichichi ? Il a fait pschichichit !» Après l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich à la mi-avril, l’humoriste Julien Cazarre s’était une première fois moqué de Kylian Mbappé et de la saison blanche qui guette le Real Madrid par le biais d’une capsule pour Winamax. « Ben alors Pichichi ? Il a fait pschichichit ! La Liga c'est dans le baba, la Copa del Rey c'est dans la raie et la Ligue des champions c'est dans le... T'es pas content ? Triplé ! "Oui d'accord, mais je suis toujours Pichichi. Et mon Soulier ? Il est toujours en or mon Soulier ? J'ai même égalé le record de buts en Ligue des champions pour un Français. C'est bien ça !" Ah oui c'est bien. La petite différence, c'est que Benzema il gagne la Ligue des champions la même année, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous mais pour le Real ça veut dire beaucoup. Et oui, encore une année où le Pichichi ne va gagner que des récompenses individuelles. C'est dommage parce que c'est un sport collectif le foot. S'il était acteur, tous les ans il aurait un César... Pour un film qui ferait 5000 entrées, toute la production ferait faillite, mais lui il aurait un César ».