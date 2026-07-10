Mercato - 90M€ à trouver absolument : Daniel Riolo annonce les cinq joueurs qui peuvent sauver l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fixé sur son sort après le passage devant la DNCG, l’OM l’a échappé belle. Il n’empêche que le club phocéen a tout de même été sanctionné d’un encadrement de sa masse salariale. La situation financière est critique à Marseille, qui doit absolument vendre au cours des prochains mois. Daniel Riolo s’est d’ailleurs exprimé sur le cas de l’OM, expliquant que « tout le monde est à vendre » étant donné les besoins marseillais.

L’OM a repris le chemin de l’entrainement ces derniers jours. Bruno Genesio a ainsi pris en main son effectif qui risque d’être largement modifié au cours des semaines à venir. En effet, les comptes marseillais sont dans le rouge et le club phocéen se retrouve dans l’obligation de vendre, et pour beaucoup, à l’occasion de ce mercato estival. « Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value. C’est énorme », a d’ailleurs assuré Daniel Riolo au micro de RMC lors de l’After Foot.

« Ceux qui ont les plus grosses valeurs marchandes, vous pouvez être sûrs que ça va partir » Le temps presse donc pour l’OM pour trouver énormément d’argent. Mais comment faire pour dégoter ces 90M€ de plus-value pour le club phocéen ? Daniel Riolo a assuré que tout le monde était à vendre au sein de l’effectif de Bruno Genesio, où les grosses valeurs marchandes pourraient permettre d’éviter le pire : « Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un, qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir. Ceux qui ont les plus grosses valeurs marchandes, vous pouvez être sûrs que ça va partir. On a Greenwood, Balerdi, Medina, Weah et Timber. Là, tu peux gratter de l’oseille. (…) Si un moment, Genesio dit : « Weah, j’aimerais bien le garder », non, c’est à vendre. Gouiri ? Tout est à vendre. Si quelqu’un vient avec de l’oseille pour Gouiri, ils vendront Gouiri ».