Mbappé et le Ballon d'Or : Ousmane Dembélé prépare déjà le terrain avec le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’aura plus que deux ans de contrat l’été prochain. Une prolongation est en discussions avec le PSG depuis un certain temps, mais elle tarde à se concrétiser. L’international français attend un salaire qui correspond à son statut de Ballon d’Or et les émoluments que percevaient Kylian Mbappé lors de ses années à Paris ne lui ont pas échappé.

Présent en conférence de presse le 16 mars dernier à la veille d’affronter Chelsea en quarts de finale retour de Ligue des champions, Ousmane Dembélé avait été interrogé sur son avenir et sa prolongation qui se fait toujours attendre. « Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG », avait assuré l’international français (58 sélections), avant de préciser que « de toute façon, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends les décisions, c’est entre le club et mon agent. »

Mercato - PSG : Voilà la priorité du club pour Jérôme Rothen (et ce n'est pas la prolongation de Dembélé) https://t.co/GhgPECeWou — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Le précédent Mbappé ne joue pas en la faveur du PSG Et, comme indiqué par L’Équipe, l’entourage d’Ousmane Dembélé a bien remarqué et que le PSG était sur le point de faire de Luis Enrique un des quatre entraîneurs les mieux payés au monde avec un salaire annuel de 20M€. S’il est actuellement le joueur le mieux payé du club de la capitale avec des émoluments estimés à 1,5M€ par an, l’attaquant âgé de 28 ans veut plus. Il attend des revenus correspondant à son nouveau statut de Ballon d’Or et a bien vu ce que la direction parisienne avait offert à Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, alors que le club de la capitale n’a jamais remporté la Ligue des champions avec eux. Le quotidien sportif précise également que, contrairement à son compatriote qui disposait d'accords personnels, Ousmane Dembélé n'a pas encore profité de tous les bénéfices économiques liés à son Ballon d'Or, les partenariats globaux du PSG , avec Dior, Hublot et Accord, limitant ses marges individuelles.