Mauricio Pochettino : Avant de le virer, le PSG a appris une précieuse leçon !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu plus d’un mois de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) qu’il disputera avec les Etats-Unis en sa qualité de sélectionneur de la Team USA, Mauricio Pochettino a été contacté par Sky Sports pour participer à The Overlap où il a, entre autres, détaillé son expérience de 18 mois au PSG.

Il avait pu vivre une épopée européenne avec Tottenham en Ligue des champions pendant la saison 2018/2019 avec une finale perdue face à Liverpool (0-2). Son parcours n’est pas passé inaperçu et avait tapé dans l’oeil du comité directeur du PSG de l’époque. L’ex-directeur sportif qu’était Leonardo avait donc offert à Mauricio Pochettino le poste d’entraîneur dans un contexte particulier.

«Je suis devenu un entraîneur complet après mon passage à Paris» Invité à participer à l’émission The Overlap de Sky Sports, Mauricio Pochettino a eu le loisir de parler de sa carrière pendant près de deux heures. L’actuel sélectionneur des Etats-Unis est revenu sur son passage au PSG qui lui a tant enseigné sur le management. « Je suis devenu un entraîneur complet après mon passage à Paris. Quand on arrive à Paris et qu’on dispose d’un effectif de cette qualité, il faut s’adapter. Ce n’est pas frustrant, car on en apprend beaucoup sur soi-même. C’est le football qu’on aime quand on a les éléments et les qualités des joueurs. Compte tenu de la forme des joueurs, il faut revoir ses idées et sa capacité à essayer de créer une structure qui donne à ce joueur la possibilité de s’exprimer. Si vous avez Messi, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’à 30 ans ou plus, il arrive à Paris et que vous le fassiez presser comme Heung-Min Son à 21 ans ou Harry Kane à 20 ans. Vous ne pouvez pas dire à Messi : « Va presser ». On a essayé (rires), mais ce n’est pas facile ».