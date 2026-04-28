Mason Greenwood et l’OM, «c’est terminé» : Son futur transfert déjà annoncé

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Mason Greenwood a fait de plus en plus parler. Malgré un contrat jusqu’en 2029 avec l’OM, l’Anglais pourrait bien ne pas faire de troisième saison sur la Canebière. Greenwood pourrait bien faire ses valises à l’occasion de l’intersaison. D’ailleurs, pour certains, ce transfert ne ferait désormais plus l’ombre d’un doute.
La saison prochaine, l’OM va repartir sur un nouveau projet. Un nouveau président a été nommé, un nouveau directeur sportif est attendu, un nouvel entraîneur pourrait débarquer et de nouveaux joueurs seront recrutés cet été. Mais voilà que durant l’intersaison, ça va aussi bouger dans le sens des départs à Marseille. Sans Ligue des Champions, l’OM aura besoin de vendre et c’est ainsi que le transfert de Mason Greenwood pourrait faire du bien aux finances. Malgré un contrat jusqu’en 2029, l’Anglais pourrait donc ne pas rester sur la Canebière.
« Je pense que c’est terminé, fin de l’aventure »
Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood pourrait donc faire ses valises. Stephen Brun est d’ailleurs certain : l’Anglais va s’en aller cet été. « Je pense que c’est terminé, fin de l’aventure. Deux belles saisons individuelles. On ne va pas remettre en cause Greenwood, mais une deuxième année collectivement terrible. Et puis de moins en moins d’application. Même si c’était compliqué avec De Zerbi, je pense qu’il arrivait plus ou moins à le tenir, il arrivait à activer des leviers. Là, il a vu débarquer Habib Beye, je pense qu’il le prend pour un pinpin. Il n’a plus aucun respect pour Habib Beye. Et puis c’est un mec qui veut jouer la Ligue des Champions », a-t-il lâché à l’occasion du Super Moscato Show.
« Consolider la base de l’effectif et te délester de ces garçons qui n’apportent aucune cohésion »
Toujours à propos de Mason Greenwood, Stephen Brun a ensuite ajouté : « Quand il arrive à Marseille, il vient pour se relancer. Il ne va pas faire 3 saisons à l’OM, encore moins s’il n’y a pas de Ligue des Champions. Et puis je crois que pour Marseille, il faut repartir d’une feuille blanche, il faut être capable de te priver de talent individuel, il faut consolider la base de l’effectif et te délester de ces garçons qui n’apportent aucune cohésion, qui la jouent solo ».