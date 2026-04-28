Mason Greenwood et l’OM, «c’est terminé» : Son futur transfert déjà annoncé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Mason Greenwood a fait de plus en plus parler. Malgré un contrat jusqu’en 2029 avec l’OM, l’Anglais pourrait bien ne pas faire de troisième saison sur la Canebière. Greenwood pourrait bien faire ses valises à l’occasion de l’intersaison. D’ailleurs, pour certains, ce transfert ne ferait désormais plus l’ombre d’un doute.

La saison prochaine, l’OM va repartir sur un nouveau projet. Un nouveau président a été nommé, un nouveau directeur sportif est attendu, un nouvel entraîneur pourrait débarquer et de nouveaux joueurs seront recrutés cet été. Mais voilà que durant l’intersaison, ça va aussi bouger dans le sens des départs à Marseille. Sans Ligue des Champions, l’OM aura besoin de vendre et c’est ainsi que le transfert de Mason Greenwood pourrait faire du bien aux finances. Malgré un contrat jusqu’en 2029, l’Anglais pourrait donc ne pas rester sur la Canebière.

Habib Beye - OM : La presse marseillaise annonce déjà la fin de l’aventure ! https://t.co/Ja34sSMOup — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Je pense que c’est terminé, fin de l’aventure » Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood pourrait donc faire ses valises. Stephen Brun est d’ailleurs certain : l’Anglais va s’en aller cet été. « Je pense que c’est terminé, fin de l’aventure. Deux belles saisons individuelles. On ne va pas remettre en cause Greenwood, mais une deuxième année collectivement terrible. Et puis de moins en moins d’application. Même si c’était compliqué avec De Zerbi, je pense qu’il arrivait plus ou moins à le tenir, il arrivait à activer des leviers. Là, il a vu débarquer Habib Beye, je pense qu’il le prend pour un pinpin. Il n’a plus aucun respect pour Habib Beye. Et puis c’est un mec qui veut jouer la Ligue des Champions », a-t-il lâché à l’occasion du Super Moscato Show.