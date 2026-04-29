Mason Greenwood bientôt viré : L’OM doit «prendre un billet» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Vincent Moscato, l’OM doit se séparer de Mason Greenwood l’été prochain. Le consultant de RMC estime que le club doit changer de mentalité et que cela passe en priorité par un départ de l’Anglais, qui bénéficie d’un traitement de faveur à Marseille et dont l’attitude laisse parfois à désirer.

C’est sans une bonne partie de ses éléments offensifs que l’OM recevait l’OGC Nice (1-1) dimanche. Habib Beye était privé d’Amine Gouiri et Igor Paixao, blessés, tandis qu’Hamed Junior Traoré, malade, a dû déclarer forfait au dernier moment. Malgré ces absences, Mason Greenwood était tout de même remplaçant au coup d’envoi, ce que l’entraîneur marseillais a expliqué par des douleurs encore présentes depuis sa béquille reçue face au LOSC (1-2) le 22 mars dernier.

«Greenwood est en froid avec tout le monde» : C'est le feu dans le vestiaire de l'OM ? https://t.co/HclOBpqTp5 — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Le problème, c'est l’état d’esprit » Comme indiqué par L’Équipe, c’est d’ailleurs par l’intermédiaire de son avocat que Mason Greenwood a informé l’OM qu’il ne se sentait pas à 100% pour la réception de l’OGC Nice. Le quotidien sportif a également expliqué que l’Anglais bénéficie d’un traitement de faveur depuis son arrivée à l’été 2024. Il peut par exemple se permettre d’arriver en retard à certains rendez-vous sans être sanctionné, ce qu’il a fait la semaine dernière pour un repas.