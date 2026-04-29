Mason Greenwood bientôt viré : L’OM doit «prendre un billet» !

Pour Vincent Moscato, l’OM doit se séparer de Mason Greenwood l’été prochain. Le consultant de RMC estime que le club doit changer de mentalité et que cela passe en priorité par un départ de l’Anglais, qui bénéficie d’un traitement de faveur à Marseille et dont l’attitude laisse parfois à désirer.
C’est sans une bonne partie de ses éléments offensifs que l’OM recevait l’OGC Nice (1-1) dimanche. Habib Beye était privé d’Amine Gouiri et Igor Paixao, blessés, tandis qu’Hamed Junior Traoré, malade, a dû déclarer forfait au dernier moment. Malgré ces absences, Mason Greenwood était tout de même remplaçant au coup d’envoi, ce que l’entraîneur marseillais a expliqué par des douleurs encore présentes depuis sa béquille reçue face au LOSC (1-2) le 22 mars dernier.
« Le problème, c'est l’état d’esprit »
Comme indiqué par L’Équipe, c’est d’ailleurs par l’intermédiaire de son avocat que Mason Greenwood a informé l’OM qu’il ne se sentait pas à 100% pour la réception de l’OGC Nice. Le quotidien sportif a également expliqué que l’Anglais bénéficie d’un traitement de faveur depuis son arrivée à l’été 2024. Il peut par exemple se permettre d’arriver en retard à certains rendez-vous sans être sanctionné, ce qu’il a fait la semaine dernière pour un repas.
« Moi, je le vire d’entrée Greenwood »
En sachant cela, Vincent Moscato estime que l’OM doit à tout prix se séparer de Mason Greenwood cet été afin de repartir sur des bases saines. « L’OM doit s’en débarrasser. Je pense que l’OM peut prendre un billet parce que l’affaire est bonne. On pourrait se dire qu’il ne faut pas commencer à perdre Greenwood, bah si, il faut commencer à perdre Greenwood de suite si tu veux renouveler ton groupe et te faire une autre mentalité. Le problème, c'est l’état d’esprit. Ce week-end, ce n’est pas la faute d’Habib Beye. Tu peux mettre qui tu veux, tu mets Luis Enrique, c'est la même. De Zerbi s’est cassé en courant. Il faut changer le groupe. Moi, je le vire d’entrée Greenwood », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.