Lucas Digne : La statistique qui explique pourquoi le PSG vient de boucler son transfert !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs d'Aston Villa et de l'équipe de France ces derniers mois, Lucas Digne aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale aurait bouclé le retour du latéral gauche de 32 ans à Paris. Le PSG recrute donc un joueur qui a déjà disputé 394 matches dans les cinq grands championnats européens. Ce qui est un record chez les défenseurs français ces 15 dernières années.

Lors de l'été 2013, Lucas Digne a signé au PSG. Le club de la capitale ayant déboursé environ 15M€ pour arracher le latéral gauche de 32 ans au LOSC. Après un séjour de trois années à Paris, Lucas Digne a été transféré à l'étranger, plus précisément au FC Barcelone. Et alors qu'il évolue désormais à Aston Villa, l'international français serait sur le point de faire son retour au PSG.

«Lucas Digne a disputé 394 matches dans les cinq grands championnats européens» Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Lucas Digne disposerait d'une clause libératoire fixée à 11,7M€ à Aston Villa. Alertée par la situation de son ancien protégé, la direction du PSG aurait décidé de boucler son retour à Paris lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions de RMC Sport, Lucas Digne aurait un accord verbal avec le PSG, et ce, pour parapher un bail de trois saisons. Reste à savoir combien va percevoir le défenseur de l'équipe de France au sein du club rouge et bleu.