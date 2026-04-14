Le salaire de Rabiot ou rien : Signature annulée, la condition qui n'est pas du tout passée à l'OM...

A l'Olympique de Marseille, le courant ne passait plus entre les parties concernées sur le plan contractuel. Pendant quelque temps, il a semblé que la volonté commune ait été de poursuivre leur collaboration, mais à quel prix ? Ce serait justement la question pécuniaire qui a précipité leur séparation. Explications.
Dans le football, comme en amour, les séparations peuvent être rudes en fonction des raisons et de la manière. Un joueur qui a plié bagage l'été dernier du côté de l'OM est revenu sur la fin de son aventure amère à Marseille dans les médias en fin de semaine dernière. « On peut parler d’un manque de respect à partir du moment où pendant six ans, tu as toujours tout donné, tu n'as jamais dit un mot plus haut que l'autre, tu as représenté les valeurs du club, tu as souvent répondu aux journalistes quand ça n'allait pas... ». Mais de qui provient ce témoignage qui reflète la déception après une prolongation de contrat ratée à l'OM ?
«On ne m'a plus donné de son ni d'image du jour au lendemain»
C'est Valentin Rongier, joueur de l'Olympique de Marseille entre 2019 et 2025, qui a tenu à vider son sac pendant une interview livrée à Raphaël Domenach pour le média Carré ces derniers jours. L'actuel milieu de terrain transféré au Stade Rennais à la dernière intersaison, est passé aux aveux. Il reconnaît qu'il aurait voulu une autre sortie. « C’est mon boulot, ok, mais j’aurais aimé un autre départ… On ne m'a plus donné de son ni d'image du jour au lendemain ».
«Il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot. C'est son droit mais dire qu'il n'y avait pas de son, pas d'image...»
Journaliste d'investigation qui s'est montré très vocal sur les problèmes à l'OM ces derniers mois, Romain Molina est intervenu après la lecture des propos de Valentin Rongier sur les raisons de son départ de l'Olympique de Marseille. Par le biais de son compte X, le journaliste a rééquilibré la balance des torts dans le feuilleton Rongier. « Ce n'est pas moi qui vais défendre la direction marseillaise, mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu'il a refusée, car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot. C'est son droit mais dire qu'il n'y avait pas de son, pas d'image, mouais... D'ailleurs, aucun club ne lui a donné le salaire qu'il espérait cet été ».