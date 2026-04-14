Le salaire de Rabiot ou rien : Signature annulée, la condition qui n'est pas du tout passée à l'OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, le courant ne passait plus entre les parties concernées sur le plan contractuel. Pendant quelque temps, il a semblé que la volonté commune ait été de poursuivre leur collaboration, mais à quel prix ? Ce serait justement la question pécuniaire qui a précipité leur séparation. Explications.

Dans le football, comme en amour, les séparations peuvent être rudes en fonction des raisons et de la manière. Un joueur qui a plié bagage l'été dernier du côté de l'OM est revenu sur la fin de son aventure amère à Marseille dans les médias en fin de semaine dernière. « On peut parler d’un manque de respect à partir du moment où pendant six ans, tu as toujours tout donné, tu n'as jamais dit un mot plus haut que l'autre, tu as représenté les valeurs du club, tu as souvent répondu aux journalistes quand ça n'allait pas... ». Mais de qui provient ce témoignage qui reflète la déception après une prolongation de contrat ratée à l'OM ?

Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu'il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot



C'est son… https://t.co/KLDjEiAmbD — Romain Molina (@Romain_Molina) April 12, 2026

«On ne m'a plus donné de son ni d'image du jour au lendemain» C'est Valentin Rongier, joueur de l'Olympique de Marseille entre 2019 et 2025, qui a tenu à vider son sac pendant une interview livrée à Raphaël Domenach pour le média Carré ces derniers jours. L'actuel milieu de terrain transféré au Stade Rennais à la dernière intersaison, est passé aux aveux. Il reconnaît qu'il aurait voulu une autre sortie. « C’est mon boulot, ok, mais j’aurais aimé un autre départ… On ne m'a plus donné de son ni d'image du jour au lendemain ».