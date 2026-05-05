Le PSG avant un retour au Brésil : Lucas Moura a tranché pour l'avenir de Marquinhos

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos fait l’objet de rumeurs au sujet de son avenir au PSG. Le défenseur central de 31 ans a notamment été évoqué sur le départ ces derniers mois. Lucas Moura s’est alors permis de le conseiller pour la suite de sa carrière, en l’invitant notamment à le rejoindre à Sao Paulo.

L’avenir de Marquinhos fait parler depuis quelques temps. Alors que son contrat au PSG expire en juin 2028, le défenseur central de 31 ans a parfois été évoqué sur le départ. Il faut dire que l’international auriverde évolue dans la capitale depuis 2013 et a tout gagné chez les Rouge-et-Bleu, y compris la Ligue des champions. Lucas Moura s’est alors permis de le conseiller pour la suite de sa carrière.

«Je le vois rester encore quelques années à Paris et battre des records» « Comment je vois son avenir alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 ? Même s'il est de Corinthians, il pourrait finir avec moi, au São Paulo FC (rires). Plus sérieusement, il n'a que 31 ans, et selon moi il a encore beaucoup de choses à donner. Il est au top physiquement. Je le vois rester encore quelques années à Paris et battre des records. Ça va dépendre de son état d'esprit et de sa volonté de rejouer au Brésil, mais physiquement il peut très bien s'inspirer de Thiago Silva et jouer jusqu'à 40 ans. Il est privilégié physiquement. Il a de la chance » a confié l’ancien joueur du PSG (2013-2018) dans un entretien accordé à L’Equipe.