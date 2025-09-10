Le «nouveau Beckenbauer» signe à l’OM, c’est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est un très joli coup que l’OM a réalisé dans les dernières heures du mercato en obtenant le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. Ancien directeur du centre de formation du LOSC, Jean-Michel Vandamme a vu grandir le polyvalent défenseur qu’il n’hésite pas à comparer à la légende Franz Beckenbauer.

Pavard comparé à Beckenbauer « J’étais convaincu qu’il deviendrait un top défenseur central. Il était élégant et classe, fort dans la relance et les sorties de balle, doté d’une intelligence au-dessus de la moyenne. Le Beckenbauer de la défense. Il est né avec cette aisance. René a décelé son talent, mais ça s’est moins bien passé avec son successeur, Frédéric Antonetti. Benjamin avait du caractère et s’est exprimé sur la situation. Il est parti car Stuttgart avait fait une bonne offre. Ce passage a été salvateur car les Allemands lui ont fait confiance pour jouer au plus haut niveau », rappelle-t-il dans les colonnes de La Provence.