La manoeuvre illégale du PSG pour recruter une star révélée des années plus tard

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2015, le PSG s’offrait un grand nom du football mondial en la personne d’Angel Di Maria. L’Argentin débarquait alors en provenance de Manchester United, où ça ne s’était pas très bien passé pour lui. El Fideo aura donc évolué jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, mais voilà que pour boucler le transfert de Di Maria, le PSG a agi dans l’illégalité. Explications.

A la suite du rachat du PSG par le Qatar, ce sont de nombreux grands noms qui ont posé leurs valises dans la capitale française. On peut ainsi penser à Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, mais aussi Angel Di Maria. En 2015, au terme d’une saison compliquée à Manchester United, l’Argentin est recruté par le PSG moyennant un peu plus de 60 millions d’euros. Le club de la capitale était ainsi parvenu à se mettre d’accord avec Manchester United, mais voilà que les Parisiens n’avaient pas attendu ce terrain d’entente pour faire passer la visite médicale à Di Maria.

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« C’est la seule visite médicale qu’on avait fait au Qatar » Impliqué dans ce dossier Angel Di Maria en 2015, Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG, a ainsi fait cette révélation sur la manoeuvre illégale du club de la capitale avec l’Argentin. Pour Paris United, il a raconté : « On devait faire un profil comme Angel Di Maria. On avait lui ou Kevin De Bruyne. Il fallait choisir entre les deux à la fin. C’est Olivier Létang qui a choisi. Le coach, Laurent Blanc, m’avait dit de prendre Di Maria. La visite médicale, on l’a fait à Doha. C’est la seule visite médicale qu’on avait fait au Qatar car il n’y avait pas encore d’accord avec Manchester United ».