Kylian Mbappé : Cette bombe qui relance complètement son avenir au Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande forme avec l'équipe de France en Coupe du Monde, Kylian Mbappé a pourtant été critiqué toute la saison en raison de ses performances et de son état d'esprit affiché avec le Real Madrid. D'ailleurs, une grosse annonce pourrait potentiellement menacer sa place de titulaire à la pointe de l'attaque du club merengue : le père d'Erling Haaland ouvre la porte à un transfert de son fils au Real Madrid.

Et si l'avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid était totalement relancé et menacé par.... Erling Haaland ? Il faut dire que l'attaquant de l'équipe de France est loin de faire l'unanimité depuis son arrivée dans la capitale espagnole, où une pétition a même été mise en ligne en fin de saison, réclamant son départ au plus vite. En attendant, Kylian Mbappé cartonne à la Coupe du Monde, au même titre qu'Erling Haaland qui a inscrit un doublé pour qualifier la Norvège en quart de finale contre le Brésil (2-1). Et son père s'est même permis une sortie inattendue après ce match...

« Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid » Interrogé par DAZN la nuit dernière, Alfie Haaland a clairement laissé entendre que son fils pourrait être tenté par un transfert au Real Madrid dans un avenir proche : « Je ne veux pas trop parler des autres clubs. Il est heureux à Manchester City et possède un long contrat. Peut-être… il y a toujours une chance dans le football. Il y a de grands clubs en Espagne. Personne ne sait, mais il est heureux en Angleterre pour l’instant. Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid et remporter la Ligue des Champions », lâche le père d'Erling Haaland. Sauf qu'en cas de transfert au Real Madrid, son profil serait directement mis en concurrence avec Kylian Mbappé, qui occupe le poste d'avant-centre depuis deux ans du côté de Santiago Bernabeu.