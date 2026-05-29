José Mourinho réclame déjà le transfert d'un joueur du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Si Florentino Pérez est réélu à la présidence du Real Madrid, ce qui est la tendance, José Mourinho sera son prochain entraîneur et remplacer Alvaro Arbeloa. Et visiblement, la patron du club merengue est prêt à faire de gros effort pour satisfaire le Special One, à commencer par lui offrir Joao Neves.

Après deux saisons blanches, le Real Madrid devrait animer le mercato pour renforcer son effectif et enfin regagner un trophée majeur. Cela commencera par la nomination d'un nouvel entraîneur qui sera très probablement José Mourinho si jamais Florentino Pérez est réélu à la présidence du club. Et visiblement, le Special One aurait déjà des idées en tête pour son mercato puisque selon les informations de AS, il aurait réclamé au moins un défenseur central, un latéral de chaque côté ainsi qu'un ou deux milieux de terrain.

José Mourinho veut Joao Neves au Real Madrid ! Et d'après la Cadena COPE, José Mourinho regarderait du côté du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Et pour cause, la priorité du Special One se nommerait Joao Neves, titulaire indiscutable à Paris où son contrat s'achève en 2029. Après Vitinha, plusieurs fois annoncés dans le viseur du Real Madrid, c'est donc l'autre cadre de l'entrejeu de Luis Enrique qui serait suivi par le club merengue, mais il faudra se montrer particulièrement convaincant pour réussir à le recruter.