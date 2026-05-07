José Mourinho contacté par le Real Madrid : Un mensonge révélé par la presse espagnole ?

Pierrick Levallet

Et si José Mourinho était le prochain entraîneur du Real Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Benfica, le coach de 63 ans est l’un des noms évoqués pour succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène. La presse espagnole semble d’ailleurs avoir révélé un mensonge au sujet de l’avenir du technicien portugais.

Depuis son arrivée en 2024, Kylian Mbappé a connu trois entraîneurs au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti, de Xabi Alonso et est désormais entraîné par Alvaro Arbeloa. Le coach espagnol ne devrait toutefois pas être conservé à l’issue de la saison. Et l’un des noms évoqués pour le remplacer est celui de José Mourinho. Le technicien portugais pourrait faire son retour dans la capitale espagnole cet été. Et la presse espagnole a révélé un mensonge à ce sujet.

José Mourinho contacté par le Real Madrid ? D’après les informations d’AS, José Mourinho a nié tout contact avec les dirigeants du Real Madrid jusqu’à présent. Mais à Benfica, on aurait pas la même impression. Au contraire, le club lisboète penserait que le coach de 63 ans a déjà été sondé pour l’éventualité d’un retour chez les Merengue. Les pensionnaires de la Liga NOS aimeraient le conserver au moins une année de plus, alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Mais à Benfica, on commencerait à entrevoir l’avenir sans l’ancien de Chelsea et de Manchester United, ce qui semblait impensable il y a encore quelques semaines.