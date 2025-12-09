Incroyable, le PSG prêt à virer une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Véritable légende du PSG, Marquinhos vient de dépasser la barre des 500 matchs avec le club de la capitale. Alors que ce total va encore grimper, voilà qu'il aurait pu s'arrêter bien avant. En effet, en 2023, à l'arrivée de Luis Enrique, Marquinhos aurait visiblement pu faire les frais d'une volonté de faire un grand ménage au PSG.

Si l'histoire retiendra que Marquinhos a donc été celui qui a brandi la Ligue des Champions pour le PSG, le Brésilien a connu les grandes désillusions du club de la capitale avant d'atteindre ce bonheur. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Rome, le défenseur central a été de toutes les déconvenues du PSG sur la scène européenne. C'est alors que Marquinhos s'est retrouvé avec une étiquette de looser qui aurait d'ailleurs pu lui coûter cher.

« Ecarter certains joueurs qui portent sur eux les défaites passées » Pendant longtemps, Marquinhos a été le visage des échecs à répétition du PSG. Un looser que le club de la capitale n'aurait pas dit non pour le faire partir en 2023 à l'arrivée de Luis Enrique. En effet, pour After Paris, Fabrice Hawkins a expliqué : « Je me souviens à l'été 2023 quand Luis Enrique arrive, il y a une volonté de faire table rase du passé, notamment d'écarter certains joueurs qui portent sur eux les défaites passées ».