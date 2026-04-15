«Il va falloir les virer» : L’annonce cash pour le mercato à venir de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant quelques semaines, voilà qu’il en est déjà question du côté de l’OM. La saison n'est pas encore terminée que déjà on pense à la prochaine pour le club phocéen. Une fois n’est pas coutume, l’intersaison risque d’être animée, notamment dans le sens des départs.

L’OM se reconstruit en vue de la saison prochaine. A la recherche du successeur de Pablo Longoria, Frank McCourt a présenté son nouveau président en la personne de Stéphane Richard. En charge de remettre de l’ordre à Marseille, il va également devoir trouver celui qui l’épaulera et dirigera le sportif à la place de Medhi Benatia, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. L’heureux élu sera alors en charge du mercato estival à l’OM et encore une fois, ça va bouger à Marseille cet été.

Mercato - OM : Greenwood veut s'en aller, le scénario redouté par un Marseillais https://t.co/Imka2BFl9R — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il va falloir virer les mecs qui ne servent à rien » A quoi ressemblera l’effectif d’Habib Beye la saison prochaine ? Si les fans de l’OM attendent bien évidemment de voir quelles seront les recrues, il va également falloir s’attendre à des départs. Et ils risquent d’être nombreux. Au micro de RMC, Vincent Moscato a d’ailleurs lâché une annonce cash à ce propos, balançant : « Il va falloir virer les mecs qui ne servent à rien ».