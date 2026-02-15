Il signe dans l’un «des plus grands clubs du monde» et entre dans l’histoire : Le départ qui fait parler à l’OM !

Ces derniers mois, l’OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif avec de nombreux départs, y compris lors du précédent mercato d’hiver. Et l’un des joueurs ayant quitté le club phocéen marque déjà l’histoire de sa nouvelle équipe à l’étranger.
Durant le précédent mercato d'hiver, l'OM a encore une fois été hyper actif, notamment dans le sens des départs. A tel point que même lorsque le marché était fermé en France, les Marseillais se sont séparés d'un joueur. En effet, Amir Murillo, clairement poussé au départ par Roberto De Zerbi, qui a quitté ses fonctions depuis, s'est engagé avec Besiktas. Et c'est un petit évènement puisqu'il devient le premier Panaméen à jouer pour le club turc. Le latéral est d'ailleurs ravi d'avoir pu rebondir dans un tel club compte tenu de le façon dont son aventure à l'OM a pris fin.
Amir Murillo entre déjà dans l'histoire de Besiktas
« Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici. Si j’atteins mon objectif, peut-être que d’autres joueurs panaméens pourront jouer ici », a-t-il déclaré en conférence de presse avant de poursuivre.
«Le Beşiktaş est un des plus grands clubs du monde»
« Le Beşiktaş est un des plus grands clubs du monde. C’est aussi un nouveau défi pour moi. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai voulu en faire partie. Je voulais m’inscrire dans la grande histoire du Beşiktaş. C’est pourquoi je suis ici, extrêmement ambitieux et déterminé à aider mon équipe. Je suis aussi un joueur ambitieux. C’est pourquoi je suis ici : parce que j’ai soif de succès et que je suis passionné », ajoute Amir Murillo.