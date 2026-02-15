Il signe dans l’un «des plus grands clubs du monde» et entre dans l’histoire : Le départ qui fait parler à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, l’OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif avec de nombreux départs, y compris lors du précédent mercato d’hiver. Et l’un des joueurs ayant quitté le club phocéen marque déjà l’histoire de sa nouvelle équipe à l’étranger.

Durant le précédent mercato d'hiver, l'OM a encore une fois été hyper actif, notamment dans le sens des départs. A tel point que même lorsque le marché était fermé en France, les Marseillais se sont séparés d'un joueur. En effet, Amir Murillo, clairement poussé au départ par Roberto De Zerbi, qui a quitté ses fonctions depuis, s'est engagé avec Besiktas. Et c'est un petit évènement puisqu'il devient le premier Panaméen à jouer pour le club turc. Le latéral est d'ailleurs ravi d'avoir pu rebondir dans un tel club compte tenu de le façon dont son aventure à l'OM a pris fin.

Amir “𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧” Murillo. 🇵🇦 pic.twitter.com/mAyskbZEjF — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) February 7, 2026

Amir Murillo entre déjà dans l'histoire de Besiktas « Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici. Si j’atteins mon objectif, peut-être que d’autres joueurs panaméens pourront jouer ici », a-t-il déclaré en conférence de presse avant de poursuivre.