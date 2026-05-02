Il n’y a «pas d’accord», l’OM reprend espoir dans la course au successeur de Benatia !

Alexis Brunet

L’été risque d’être très animé du côté de Marseille. L’OM sera à coup sûr encore une fois un des acteurs principaux du mercato estival, mais le club phocéen devra également se trouver un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia qui va s’en aller. Alors que Grégory Lorenzi est annoncé très proche de l’OGC Nice, il n’y aurait pas encore d’accord et les dirigeants marseillais peuvent donc encore croire à sa venue.

Samedi, l’OM reçoit le FC Nantes au Vélodrome en ouverture de la 34ème journée de Ligue 1. Les Marseillais devront obligatoirement s’imposer s’ils veulent encore rêver de la troisième place qualificative pour la Ligue des champions à la fin de la saison. Après le championnat, le club phocéen devra s’atteler à son mercato et là encore cela sera une sacrée mission.

L’OM piste Lorenzi pour succéder à Benatia En plus de gérer un mercato, l’OM devra surtout dégoter un nouveau directeur sportif. Après Pablo Longoria, c’est Medhi Benatia qui va s’en aller à la fin de la saison et il faut donc lui trouver un remplaçant. Selon plusieurs sources, le club phocéen serait intéressé comme beaucoup d’autres par Grégory Lorenzi, qui réussit du très bon travail du côté de Brest, mais qui devrait quitter la Bretagne dans les prochains mois. Dernièrement, l’OGC Nice a été annoncé comme le grand favori pour l’attirer.